Recolección de basuras se normalizaría la próxima semana en Palmira

Valentina Rosero Moreno

Luego de la crítica situación que se vivió durante las tres últimas semanas ante la imposibilidad de trasladar la basura hasta el relleno sanitario en Yotoco, como consecuencia de los bloqueos y el desabastecimiento de combustible, la recolección de residuos ha empezado a normalizarse en el municipio de Palmira.



Las calles de la ciudad, separadores viales y hasta parques, que se encontraban inundados de desperdicios hasta hace pocos días, han empezado a despejarse luego de que mejorara la frecuencia en la prestación del servicio.



La gente, desesperada porque no recogían las basuras, había decidido sacarlas de sus viviendas y ponerlas en las vías públicas.



Sin embargo, la intermediación de la Alcaldía con voceros de los bloqueos permitió el despeje de las mismas, lo que ha facilitado la recolección de 3.292 toneladas, entre el 28 de abril y el 16 de mayo.



Lea además: Corredores Humanitarios en Palmira serán permanentes



Los sitios más críticos sobre los que se ha priorizado el servicio son: Urbanización Pereira, Ciudad del Campo, Rozo, La Zapata, Amaime, Municipal, Alameda, Coronado, Comfaunión, Colombia, Danubio, Paraíso, Sembrador, San Pedro, San Carlos, Centro y Galería.



Según cálculos de la administración municipal, en las calles quedan 645 toneladas que, una vez sean recogidas, permitirán que el servicio vuelva a operar con normalidad. Este trabajo tomará alrededor de una semana, contando con que las vías al relleno sanitario permanezcan despejadas y haya abastecimiento de combustible.



Mientras tanto, se recomienda a los palmiranos, para evitar el mal olor de los residuos en los hogares, ponerlos en doble bolsa y sellarlos muy bien, para evitar que entren en contacto con el aire y el agua.



De igual forma, guardar los residuos cárnicos en el congelador o refrigerador, mientras pasa el carro recolector



Finalmente, separar los residuos orgánicos (frutas, verduras, etc.) de los aprovechables (plástico, papel, etc.).



Le puede interesar: En Palmira, Policía gestionó pacto por la paz con manifestantes