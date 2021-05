En Palmira, Policía gestionó pacto por la paz con manifestantes

Valentina Rosero Moreno

Mientras en municipios del centro y norte del Valle del Cauca, manifestantes y miembros de la fuerza pública registraban este jueves cruentas confrontaciones, en el municipio de Palmira la policía ofreció un pacto de paz a los miembros de la Primera Línea ubicados en el sector de La Y.



La denominada 'Marcha por la Paz' que estuvo liderada por el comandante operativo, del Primer Distrito Especial de Policía de Palmira, mayor Andrés López, tuvo como garante la denominada barra Palmira La 21 del equipo del América, que acompañó a los uniformados en el propósito de garantizar la no agresión entre las partes en conflicto.



Como se sabe, la orden del Gobierno, este jueves, era retirar los puntos de bloqueo ubicados a lo largo de las vías del departamento.



Sin embargo, en un gesto de buena voluntad, el mayor López, junto con un grupo de sus hombres, desprovisto de armas, decidió trasladarse hasta el punto de resistencia, para hablar con los participantes y acordar el cese de las confrontaciones.



El oficial aseguró que esta iniciativa busca propiciar un acercamiento con las personas que se encuentran en los sitios de bloqueo desde hace dos semanas.



En ese sentido, insistió: "No queremos más violencia, por eso quisimos tener un grupo de mediadores, en este caso la barra La 21 que ha facilitado esta labor, para que los de la resistencia nos conozcan, para que hablemos, escucharlos y arreglar las diferencias".



Agregó que lo que menos quiere, como la institución, es continuar con las confrontaciones. "Sabemos que hay mucha gente que tiene algunas diferencias con la institucionalidad y la idea es poderlas escuchar, por eso voy hasta allá", dijo.



Durante su intervención ante los integrantes de la Primera Línea, indicó: "Venimos acá con los brazos abajo para escuchar, por eso buscamos a estas personas (la barra La 21), como mediadores, porque no queremos más confrontaciones".



López dijo a los presentes que "de todos lados están cansados: los ciudadanos están cansados, todos estamos cansados. Queremos vivir tranquilos, queremos vivir con muchas oportunidades y lo que se ha logrado con el paro, porque el paro lo hemos vivido todos".



Reiteró que este mensaje lo da como Comandante Operativo de la institución que representa.



"Vengo sin ningún medio, con el único propósito de acercarme a ustedes; yo no quiero violencia, mis policías no quieren violencia y ustedes quieren vivir tranquilos como todos los que estamos aquí, por eso vinimos".



Expresó que en los últimos días la institución ha tratado de hacerse a un lado para manejar esta situación de manera inteligente. Sin embargo, anotó que la violencia ya ha traspasado algunas barreras y provocado, enfrentamientos, incluso entre los mismos ciudadanos.



"Hay personas que están inconformes con muchísimas cosas y esto es lo que queremos evitar. Que no se presenten tragedias en la ciudad. Este es mi trabajo y no quiero entrar en ninguna discusión. Por eso les digo, yo vengo sin ningún tipo de represión, vengo a intentar a hacer algún tipo de conciliación y mirar cómo podemos organizarnos sin generar problemas", precisó.



Una de las manifestantes, aunque agradeció la presencia del uniformado en el sitio, le recordó que todos los presentes conocían que la orden era levantar el paro, despejar las vías.



Por eso, le extendió una invitación para que se quedara con ellos, "como pueblo que somos y que no nos tiren la fuerza". (aplausos de los asistentes).



Se espera que el pacto de no agresión propuesto por la policía se cumpla en el municipio y que las jornadas de protesta se lleven a cabo en completa tranquilidad.



