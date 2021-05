Óscar Escobar también pidió a Duque abrir un espacio de diálogo en Palmira

Valentina Rosero Moreno

Óscar Escobar, alcalde de Palmira, en su cuenta de Twitter, hizo un fuerte llamado al presidente, Iván Duque, para que también voltee su mirada hacia este municipio.



El mandatario le dijo: "Presidente párele bolas a Palmira. Acá el incremento de los precios de los alimentos supera el 100% debido a la escasez".



Asimismo, a través de esta red, expresó que "la libra de papa parda pasó de $950 a más de $5000. No tenemos gasolina". E insistió en que "esto requiere atención nacional. Abra un espacio de diálogo con los palmiranos".



Escobar afirmó que en el municipio se han tomado todas las medidas para frenar la violencia y que se dé una protesta pacífica.



Sin embargo, reiteró que no se puede perder de vista que los bloqueos que se mantienen actualmente en el municipio, generan una altísima afectación a la vida y libertad de todos los palmiranos.



En ese sentido, subrayó que "el diálogo que hemos abierto debe buscar no solo avanzar en corredores humanitarios, sino también, en el desbloqueo total de las vías, que permita continuar dialogando a la vez que se garantiza el derecho al trabajo, la libre movilidad, la salud mental y la dignidad humana".



Por eso, el alcalde Escobar enfatizó: "Marchas sí, bloqueos no".



De igual forma, indicó a Duque que en ciudades como Palmira, Yumbo, Jamundí, el área metropolitana de Cali, y en todo el Valle del Cauca, existe un grave problema de desabastecimiento.



"Los insumos médicos, alimentos y la gasolina escasean por más que hacemos todos los esfuerzos. Lo único que queremos, en este momento, es garantizarle los derechos a los ciudadanos que representamos: el derecho a la salud, al trabajo, la libre movilidad y a la salud mental. En resumen, necesitamos un paro con diálogo, pero sin bloqueos", subrayó Escobar.



