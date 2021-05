Corredores Humanitarios en Palmira serán permanentes

Valentina Rosero Moreno

El Corredor Humanitario funcionará de manera permanente en el municipio de Palmira, de 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.



Fernando Lasso, miembro de la Asamblea Popular de los manifestantes, sostuvo que en los protocolos diseñados por sus integrantes se gestionó el ingreso, todos los días, de alimentos, brigadas médicas, combustible, carros fúnebres, funcionarios del Icbf que atiendan casos de infancia o adulto mayor. Asimismo, personal médico siempre y cuando se identifique como trabajador de la salud.



En cuanto a cómo evitar saqueos, además de los hurtos de insumos y alimentos que se vienen presentando las vías de municipios vecinos, el vocero enfatizó que “esas eran las garantías que necesitan del gobierno municipal”.



Sostuvo que donde se encuentran los puntos de movilización: Monteclaro, Amaime, Bolo, La Y, e incluso, El Placer, en El Cerrito, se comprometen a garantizar la seguridad de los camiones que transportan todos estos elementos.



“Pero de ahí en adelante el manejo debe ser por parte de la administración pública. No podemos comprometernos en todo el corredor vial, solo donde estamos concentrados. De ahí en adelante debe ser manejado por la administración y la fuerza pública”, insistió.



Reiteró que el plan piloto del corredor humanitario que se adelantó este lunes y martes en el municipio se llevó a cabo en completa calma y sin alteraciones de orden público.

En referencia al “Protocolo de corredor comunitario”, que fue enviado por la Asamblea Popular Municipal, la Alcaldía de Palmita coincidió como punto de acuerdo la necesidad y urgencia de habilitar este corredor que tiene fines humanitarios para el municipio de Palmira.



En ese sentido, el alcalde, Óscar Escobar, ha reiterado la voluntad de su administración para garantizar las condiciones que permitan tener un espacio de tránsito de alimentos, combustibles, misión médica y funeraria, insumos médicos y disposición de residuos sólidos, como también otras situaciones de emergencia (sanitaria y social), con ampliación del corredor para funcionarios del Icbf, en el marco de la constitución y la ley.



No obstante, en algunos puntos del documento presentado por la Asamblea, el mandatario ha sido claro en que algunos de los mismos exceden sus funciones como Alcalde.



Es así como por ejemplo a que el corredor humanitario tenga un alcance departamental y nacional, señaló que la competencia de la Administración Municipal está limitada a Palmira y su zona rural, teniendo en cuenta que no puede decidir sobre infraestructura de transporte a cargo de la Nación o el Departamento, pese a estar dentro de los límites del municipio.

Asimismo, en cuanto al establecimiento de un perímetro de 300 metros en los puntos de bloqueo donde no se permitirá la presencia de Fuerza Pública, ni sobrevuelos en el municipio durante el levantamiento de los bloqueos, el Alcalde señaló que como máxima autoridad podría establecer lineamientos para el Distrito Especial de Policía de Palmira.



Pero, expresó que de existir compromisos que limiten la acción de la Policía, debería establecerse cuáles autoridades o instituciones harían presencia en dicho espacio.



Reiteró que como Alcalde no tiene incidencia en la línea de mando del Ejército, ya que este responde al Ministro de Defensa y al Presidente de la República que son autoridades nacionales que están coordinando los operativos adelantados por esta fuerza bajo la figura de la asistencia militar determinada por el Gobierno Nacional.



No obstante, se comprometió a enviar comunicaciones a la Fuerza Pública donde informe de la solicitud realizada por la Asamblea Popular Municipal, además de hacer recomendaciones frente al no hostigamiento de quienes ejerzan su derecho a la protesta pacífica.



De igual forma, la Administración Municipal, se comprometió a coordinar acciones para para facilitar el uso de la infraestructura vial y el abastecimiento, a fin de garantizar la seguridad de los camiones que ingresen al municipio con combustible y alimentos y demás elementos.



Finalmente, el alcalde Escobar hizo hincapié en que no tiene competencia para determinar la no militarización del perímetro donde se encuentran los puntos de movilización, así como los sobrevuelos en el municipio.



Dijo también que, en el tema de las no judicializaciones a los participantes en el paro nacional, la Alcaldía se compromete a que, siempre y cuando las reuniones y manifestaciones públicas se adelanten de manera pacífica, según lo contemplado en la Constitución Nacional, no habría lugar a que los organismos competentes inicien acciones penales, dado que lo anterior no constituye un delito.



“Hemos insistido en el diálogo y así estamos logrando abastecer la ciudad de combustible y alimentos, pero la Asamblea está pidiendo cosas que superan mis competencias como alcalde”, puntualizó