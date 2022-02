Alcaldía de Buenaventura anunció que pagará su deuda con Bomberos en los próximos días

La deuda de más de $400 millones que la Alcaldía de Buenaventura tiene con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad será cancelada en los próximos días.



Así lo confirmó el alcalde Víctor Hugo Vidal, luego de que este domingo los integrantes del Cuerpo de Bomberos salieron a protestar por las calles del Puerto y no solo se declararon en crisis económica, sino que además, anunciaron que no atendería más emergencias hasta que no se les cancelaran los pagos pendientes.



De acuerdo con lo explicado por el Mandatario, el retraso en los pagos se deber a que estos son asumidos directamente por la Administración Municipal la cual, según dijo, tiene una situación económica compleja.



"La situación financiera de la Alcaldía afecta todo. Con Bomberos tenemos un convenio para la ejecución de la sobretasa bomberil, hemos venido haciéndoles desembolsos y tenemos aún un saldo, pero estamos en proceso de cancelarlo", comentó Vidal.



Según manifestó el Alcalde, la Alcaldía espera realizar un nuevo abono al Cuerpo de Bomberos entre este lunes y el próximo miércoles para que las actividades bomberiles y la atención de las emergencias se pueda reanudar.



"Todo el mundo tiene derecho a expresarse, nosotros tenemos una buena relación y trabajamos articulados. En el transcurso de este lunes y el miércoles estaremos haciéndoles otros desembolsos tal y como está estipulado en nuestro convenio. Sí hemos tenido dificultad para el pago, pero esperamos seguir en armonía", precisó.



Cabe recordar que el capitán Guillermo Valencia, jefe del cuartel central, le comentó a Blu Radio que otra de las problemáticas a raíz del no pago ha sido el no poder pagar la seguridad social de 150 funcionarios.



"Los comerciantes dan el 10% de su industria y comercio para los bomberos, la Alcaldía lo que hace es recaudar esos dineros y debería mandarlo a la cuenta de nosotros pero lo empiezan a dar gota a gota y se van quedando los dineros ahí. Si nos dieran la plata como es, podíamos comprar máquinas, ambulancia, equipos, dotación, combustible y los arreglos locativos incluyendo los cuarteles rurales. La alcaldía a nosotros no nos da un peso", manifestó el Capitán.