Bomberos de Buenaventura dejarán de atender por falta de pago

Este domingo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura se declaró en una crisis económica debido a la deuda de más de 400 millones de pesos por parte de la Alcaldía distrital. Esta deuda, según dio a conocer Blu Radio, estaría pendiente desde el 2021.



Ante la situación, los integrantes del Cuerpo de Bomberos salieron a protestar por las calles de Buenaventura asegurando que no van a atender más emergencias de momento debido a la situación que están atravesando aunque su objetivo sea salvaguardar la vida de la población.



"Los comerciantes dan el 10% de su industria y comercio para los bomberos, la Alcaldía lo que hace es recaudar esos dineros y debería mandarlo a la cuenta de bomberos pero lo empiezan a dar gota a gota y se van quedando los dineros ahí. Si nos dieran la plata como es, podíamos comprar máquinas, ambulancia, equipos, dotación, combustible y los arreglos locativos incluyendo los cuarteles rurales. La alcaldía a nosotros no nos da un peso", expresó el capitán Guillermo Valencia, jefe del cuartel central a Blu Radio.

Otra de las problemáticas a raíz del no pago ha sido, según Valencia, no poder pagar la seguridad social de 150 funcionarios y es por esta situación que no van a poder atender las emergencias en el sector.



Añadió que en la gasolinera donde les ‘fían’ combustible, debido a la deuda que tienen, no les venden más. “La gente no tiene la culpa de la irresponsabilidad de la Alcaldía”, comentó.



“Si hay un incendio y en el camino la máquina se queda sin combustible, no podemos hacer nada. Si una unidad se quema o se accidenta, se nos forma el problema porque así en ninguna empresa puede ingresar a laborar”, expresó el Jefe del Cuartel Central.



Agregó que la nómina de enero no se ha pagado, además de deber los intereses de cesantías. A su vez, desde la administración distrital de Buenaventura informaron que durante este lunes llevarían a cabo el pago de la deuda. Sin embargo, los bomberos aseguran que no podrán atender hasta que se lleve a cabo el pago.