Álvaro José Carvajal Vidarte

El toque de queda y la ley seca en Cali iniciarán este domingo desde las 9:00 p.m., tal como quedó descrito en el decreto 2130 de 2020, expedido el pasado miércoles por la Alcaldía de Cali.



El alcalde, Jorge Iván Ospina, decidió no adelantar la restricción a pesar del llamado realizado por representantes del gremio médico en días anteriores, ante el riesgo de aglomeraciones por el juego de la final del fútbol colombiano entre América y Santa Fe.



"Realmente no es, desde el punto de vista epidemiológico, el momento más difícil. El momento más difícil es miles de personas circulando por todo Colombia, llevando el virus a zonas alejadas, zonas campesinas donde la gente no tiene protección. El momento más difícil es la formación de grandes conglomerados que se han desarrollado en el comercio, durante todo diciembre y no una actividad puntual que se desarrollará en escasas dos horas. De alguna manera creo que hay una lectura irresponsable en plantear que aquí está el incendio", argumentó Ospina.

Para el mandatario, el momento crítico "estuvo en todas las actividades de las ventas de diciembre, el Día sin IVA, el Día de las Velitas" y que no se debe "trasladar la responsabilidad" al partido de fútbol.



A propósito de la preocupación por posibles caravanas en la ciudad si el América de Cali se corona campeón del fútbol colombiano, el mandatario local recordó que la movilización en la ciudad está restringida desde las 9:00 p.m. Cabe recordar que el partido comenzará a las 6:00 p.m. y se espera que termine sobre las 8:00 p.m.



"Está completamente prohibido cualquier movilización a partir de las 9:00 p.m. Prohibida cualquier venta de licor a partir de la misma hora. La convocatoria es que cada uno se asuma en autocuidado, cada uno se asuma en mucha responsabilidad y cada uno tenga el anhelo de regresar al Pascual Guerrero con vida", puntualizó.

Estas son las medidas que rigen hoy 2⃣7⃣ de diciembre en la amada Cali👀👇.



✅Toque de queda desde las⌚ 9 p.m. hasta las 5 a.m.

✅Ley Seca desde las⌚9 p.m. hasta las 5 a.m.#CaliUnidaPorLaVida💙❤️💚 pic.twitter.com/tG7AgeiTMy — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 27, 2020

Llamado a vivir la final con responsabilidad

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, pidió a los hinchas escarlatas vivir el partido con mesura y, en caso de que se dé el título americano, celebrar con responsabilidad y en casa, ante la difícil situación que vive el sistema de salud de la ciudad.



"La situación en la ciudad de Cali con las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, y los servicios hospitalarios es crítica en este momento. La disponibilidad de camas es muy baja y necesitamos, por favor, desacelerar la transmisión del virus" indicó Torres, recordando que para evitar un aumento de contagios se deben reducir las algomeraciones.



"Hago un llamado a que vivan el partido con su seres más cercanos y en las casas. Por favor, sean responsables, eviten las aglomeraciones y las caravanas porque no solamente exponen sus vidas, sino que también expondrán a las personas cercanas, familiares, amigos y vecinos", apuntó.



De igual manera, reiteró su llamado a no usar pólvora ante los riesgos para la salud de este tipo de artefactos.



"Necesitamos tener los servicios de urgencias con la capacidad suficiente y necesaria para atender lo que realmente amerite una atención, evitando y disminuyendo este tipo de riesgos, como son las quemaduras por pólvora", puntualizó.

