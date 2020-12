Álvaro José Carvajal Vidarte

A 14 se elevó la cifra de quemados por pólvora en Cali en las últimas 24 horas, luego de que dos mujeres resultaran afectadas por este tipo de elementos.



Se trata de dos adultas, de 39 y 40 años de edad, que fueron alcanzadas por este tipo de artefactos cuando transitaban por una vía pública de la ciudad, de acuerdo con la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres Agredo.



"Tenemos una cifra de 14 lesionadas por pólvora, remitidas a las instituciones de salud y atendidas. Los dos últimos casos: dos mujeres, una de 39 y otra de 40 años, transeúntes, víctimas inocentes de las personas que manipulan y queman pólvora", informó la secretaria.



Los hechos se registraron este viernes 25 de diciembre en las comunas 10, suroccidente de la ciudad, y 21, oriente de la capital del Valle, según el boletín epidemiológico de la cartera municipal.



Una mujer resultó afectada en la zona del antebrazo y brazo y la otra, en miembros inferiores.



Las mujeres sufrieron lesiones de grado I y II, añadió Torres Agredo, y fueron atendidas en centros asistenciales de la ciudad.

La secretaria reiteró el llamado a la ciudadanía a no hacer uso de elementos pirotécnicos en estas festividades de fin de año.



"La pólvora no es un juego. Manipularla, quemarla, pone en riesgo a personas que pueden ser hasta personas inocentes, desde niños hasta los adultos. Por favor, no a la quema ni a la manipulación de pólvora. Recordemos que debemos evitar lo más posible congestionar nuestros servicios de urgencia y nuestros servicios de salud en este momento", puntualizó.



Hasta la fecha, nueve hombres y cinco mujeres han sido quemados por pólvora en Cali, dos de ellos menores de edad.



Las comunas en las que se han registrado más casos son la 16 y la 8, ambas del oriente de la ciudad y cada una con dos lesionados.



Las extremidades más afectadas han sido manos y dedos (65 % de los casos), seguidas de los miembros inferiores (14 %), cara (7 %), ojos (7 %) y la zona del antebrazo y brazo (7 %).



Más de la mitad de los afectados (8, el 57 %) manipulaban el artefacto explosivo. Los elementos que más quemaduras han generado son los totes (22 % de los casos) y las petacas (22 %), seguidos de los cohetes y los voladores (14 %, cada uno), y finalmente papeletas y volcanes (7 % cada uno). En el 14 % de los casos se desconoce el artefacto que provocó la lesión.

Al menos 41 quemados en el Valle

Con los dos casos confirmados por la secretaría de Salud de Cali, a 41 se eleva el número de personas quemadas por pólvora en el Valle del Cauca durante el presente fin de año.



Cali (14), Tuluá (5), Buga (4), Yumbo (3), Guacarí (2) y Palmira (2) son los municipios con más afectados. En Alcalá, Bugalagrande, Caicedonia, Dagua, El Dovio, Pradera, Riofrío, San Pedro, Yotoco, Trujillo y Zarzal se ha registrado de a un (1) caso.



11 de los afectados han sido menores de edad y 30, mayores. La mayoría (26) de los afectados ha presentado quemaduras en miembros superiores.



Valle del Cauca es uno de los departamentos con más quemados por pólvora de esta temporada de fin de año.



Hasta la mañana de este sábado, los 39 casos que registraba la región la ubicaban segunda a nivel nacional, por detrás de Tolima (40), y por delante de Antioquia (35), Bogotá (29) y Cauca (27).