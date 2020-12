Reiteran llamado a celebraciones con mesura por casos de covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Cali, el Valle del Cauca así como la mayoría de ciudades del país atraviesan en estas últimas semanas del año el segundo pico de la pandemia por Covid-19.



Y es que en los últimos días, el país volvió a romper récord con el número de contagiados. Este miércoles reportó 14.233 nuevos pacientes infectados, el jueves registró 14.940 y el viernes, 14.941, la cifra más alta por día hasta la fecha. El panorama no es distinto en el Valle y su capital.



De hecho, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, indicó que “el panorama epidemiológico de la ciudad es preocupante, tuvimos 1055 casos reportados el miércoles, y el jueves, 741 casos nuevos; el rt (velocidad de transmisión) seguramente se verá afectado por este resultado, y se reflejará en la próxima semana. En UCI estamos en un 77 % de ocupación de las exclusivas para covid, del total de camas UCI continuamos en un 90%”, señaló la funcionaria, quien además comentó que este viernes, 13 personas estaban en fila esperando ser ubicados en camas, “las cuales han sido difíciles de asignar”.



Respecto a la cifra de fallecidos, dijo que sigue estable, “pero sabemos que aumentamos los casos, una o dos semanas después aumentan las UCI, y una semana después, los fallecidos”.

Además, Torres aseveró: “La indisciplina social, todo lo que vimos en estos días de compras, de eventos, todo puede aumentar esta situación. Lo que queremos desde la prestación de servicios es dar una buena atención y evitar la letalidad”, acotó.



Por ello, la jefe de cartera recomendó a los caleños continuar manteniendo las medidas de bioseguridad, “por favor evitar reuniones, fiestas, aglomeraciones; no ir a los sitios donde haya aglomeraciones para comprar; las compras no son esenciales, y conservar la vida sí”.



En este sentido, la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, también reiteró el llamado a no bajar la guardia.



“Quisiera pedirles que nos acompañen con un diciembre tranquilo, en casa, celebrando la vida de quienes estamos bien de salud en nuestras familias; protegernos, no asistir a lugares llamativos donde nos están invitando pero que generen conglomerados y la posibilidad de enfermarnos, para que ustedes y sus familias lleguen al año 2021 sanos (…) el fin del covid está más próximo de lo que habíamos esperado”.



Entre tanto, la epidemióloga Lyda Osorio, comentó que en esta época del año en un contexto de alta movilidad y contacto entre personas “se tienen las condiciones para infectarse. Hay que continuar las acciones en los territorios y evitar los eventos superdispersores donde se infectan muchas personas simultáneamente. Estos eventos tienden a ocurrir en sitios mal ventilados, donde no se guarda el distanciamiento y las personas generan más gotas como al hablar alto o cantar. Hay que asumir en todo momento que podemos estar con alguien infectado”.



Asimismo, recordó que los adultos mayores “tienen un riesgo desproporcionadamente alto de complicarse y morir y otras personas más jóvenes con comorbilidades. También los niños pueden sufrir complicaciones y aún no se sabe qué hace que unas personas se compliquen y otras no. Evitar los sitios donde se facilita la transmisión salva vidas”, aseguró.

La epidemióloga de la Universidad el Valle, concluyó: “ ‘Me cuido porque te cuido’ nos invita a actuar pensando en quienes amamos y a través de ellos a otras personas que no conocemos”.



El mismo llamado lo hace la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán: “No podemos olvidarnos que el virus sigue entre nosotros y que seguirá por un buen rato, por eso quiero pedirle a los vallecaucanos que no bajemos la guardia, debemos continuar con las medidas de autocuidado, comprender que, si yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mis padres”.



La Secretaría de Salud Departamental conformó una bolsa solidaria de medicamentos para poder suplir entre clínicas el déficit de anestésicos y relajantes, prioritarios para la atención de covid.