Comunidad científica pide que toque de queda y ley seca inicien antes del partido del América

Representantes del gremio médico pidieron al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, que este domingo el toque de queda y la ley seca inicien antes de la final entre América y Santa Fe, debido a la pandemia del covid-19.



La petición fue elevada en una carta firmada por los representantes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.



Las razones, expone la comunicación, son tres: "aumento de pacientes contagiados, ocupación de camas UCIs casi al 100% y falta de insumos de anestesia".



"Estamos seguros de su coherencia a fin de evitar una mayor morbimortalidad en el Valle del Cauca, y en Santiago de

Cali", añadieron.



El partido, que se jugará en Bogotá y definirá el campeón del fútbol colombiano, empezará a disputarse a las 6:30 p.m.



En Cali y el Valle del Cauca habrá toque de queda y ley seca al menos hasta el 4 de enero de 2021.



Actualmente, en todos los municipios del departamento (excepto Cali y Buenaventura) las medidas van de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. (cada día), mientras que en la capital del Valle del Cauca la ley seca va de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. y el toque de queda, de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.