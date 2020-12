Pico y cédula y extensión de toque de queda y ley seca en Cali: así quedaron las medidas

Álvaro José Carvajal Vidarte

La restricción de pico y cédula y los nuevos horarios de toque de queda y ley seca en Cali quedaron reglamentados desde este miércoles y rigen a partir de este mismo día, así lo dio a conocer el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en rueda de prensa.



Las medidas estarán vigentes inicialmente hasta el próximo 23 de diciembre y podrán ser evaluadas para extremarlas o flexibilizarlas.



El pico y cédula quedó de la siguiente manera: las personas cuyo documento termine en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0) podrán salir a hacer compras, diligencias en establecimientos financieros y entidades públicas los días 16, 18, 20 y 22 de diciembre.



Mientras tanto, quienes tengan cédula que finalice en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán hacerlo los días 17, 19, 21 y 23 del presente mes.



"El pico y cédula busca reducir la conglomeración de ciudadanos en la actividad comercial. Necesitamos que el comercio sea consciente de esto. Necesitamos menos gente en los centros comerciales, menos gente en la actividad del comercio informal y menos gente en los puntos de venta", argumentó el mandatario local.

Ospina invitó a que, al momento de hacer compras, no vaya toda la familia. "No tiene que ir la persona con factor de riesgo, no tienes que llevar al abuelo de 80 años a la compra, no tienes que llevar al diabético, al hipertenso, a quien tiene Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc, a la persona en condición de discapacidad, ni a quien este llevando un tratamiento especial por inmunosupresión"



"No lo deben hacer. Es casi un ruego: no lo deben hacer, porque si llevan a estas personas a la actividad comercial, ustedes están exponiéndolas a que capten el virus y a que fallezcan", subrayó el alcalde.

Toque de queda y ley seca en Cali

El toque de queda regirá desde este miércoles entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, mientras la ley seca comenzará una hora antes (10:00 p.m.) y se extenderá también hasta las 5:00 a.m.



"Este toque de queda va a tener unos impactos muy importantes en la actividad de la noche, de la rumba, la salsoteca, la discoteca, el bar. Yo lo lamento de verdad mucho. Pero es el espacio que hemos identificado donde se relajan más las medidas de bioseguridad", advirtió Ospina.

Entre las excepciones que tendrá la restricción de movilidad están el personal médico, farmacéutico, clínico, de emergencias, de veterinaria, el personal que orienta los servicios básicos de canasta familiar, los organismos de socorro, los servicios públicos, la seguridad privada, los medios de comunicación y los servidores públicos que estén trabajando.



"También en estas excepciones va a estar el personal que trabaja en el sector de la gastronomía y en establecimientos comerciales, siempre y cuando así nos lo pueda certificar. Además todos aquellos que funcionan a través de servicios domiciliarios, tengan el pasaporte sanitario digital y que estén debidamente registrados", indicó el alcalde.



Ospina indicó que se garantizará que las personas que salen de restaurantes y bares puedan desplazarse hasta sus casas durante la vigencia del toque de queda, siempre y cuando muestren su factura de compra.

El toque de queda y la ley seca en Cali regirán del 16 al 23 de diciembre, inicialmente. El primero se extenderá cada día entre 11:00 p.m. y 5:00 a.m. y la segunda, entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m.

Mesas de trabajo con afectados

El alcalde también aseguró que la Administración se reunirá con los empresarios afectados por las nuevas medidas, teniendo en cuenta que varios de ellos protestaron el martes a las afueras del Centro Administrativo Municipal, CAM, ante las afectaciones que podrían tener las restricciones en el empleo y la reactivación económica.



"Yo entiendo esa manifestación de los establecimientos nocturnos. La gente está angustiada por no tener ingresos. Hemos definido con los secretarios de Desarrollo Económico, de Paz y de Seguridad y Justicia que establezcamos una mesa de trabajo de inmediato, para que a través de ella nuestra ciudad pueda acompañar y ayudar en esta situación que se vive, para mitigar una proporción del daño que desafortunadamente se está generando", aseveró.

Reiteró, además, que no están autorizados los eventos presenciales en la ciudad que puedan generar aglomeración, a propósito de conciertos anunciados durante final de año, en el marco de la Feria de Cali -que este año será virtual-.



"Todo aquel que compre boletas para un evento o un espectáculo que se quiera desarrollar en la ciudad de Cali, sea en la Carpa La 50, sea en la Arena Cañaveralejo, sea en cualquiera de los sitios que tiene nuestra ciudad para eventos públicos, está botando la plata", advirtió Ospina.



Agregó que "no podemos permitir ningún tipo de actividad que congregue a la comunidad. No voy a poner en peligro la vida de nadie (...) por tanto no están posibilitados, y no los podremos desarrollar".



Sanciones estrictas

Los establecimientos comerciales que no cumplan con las medidas de bioseguridad están expuestos a drásticas sanciones que pueden extenderse hasta final de mes.



"Queremos que los centros comerciales y los establecimientos de comercio redoblen los mecanismos de bioseguridad al ingreso: lavado de manos, toma de temperatura y control de aforo", expuso el alcalde Ospina.



Sentenció que los negocios que no adelanten esta tarea y tengan aforo "desbordado y superior al permitido, la autoridad sanitaria y la de Policía y justicia lo cerrarán. Ya hemos cerrado establecimientos por escasas horas, llegó el momento de que lo hagamos por el resto de diciembre".



Además recordó que también debe haber control de aforo en restaurantes, clubes privados, iglesias y actividades que se desarrollen, de máximo un 30 %.



También habrá sanciones para las personas que, conociendo que son positivos para covid-19, no guarden el aislamiento obligatorio.



"Claramente hay una sanción penal para todo aquel que conociendo ser poseedor del virus adelanta una circulación en vía pública, porque él conociendo que puede enfermar a otros ciudadanos no se asume en autocontrol y cuidado. Lo hacemos debidamente normados en la ley", afirmó el alcalde.

Alerta roja hospitalaria

Con el decreto firmado este miércoles, la declaratoria de alerta roja hospitalaria en la ciudad quedó en firme.



La norma orienta a hospitales y clínicas de la ciudad a ampliar las UCI que ya tenían preparadas, redoblar esfuerzos con el talento humano disponible y adelantar la protección de insumos esenciales para las unidades de cuidado intensivo.



El decreto habla además sobre medidas para que el personal médico que trabaja en las UCI extremen las medidas de bioseguridad.



Solo se permitirán las intervenciones quirúrgicas de urgencia o en las que se encuentre en peligro la vida del paciente. "No es el momento para esa cirugía programada a desarrollarse en diciembre que pudiese copar una UCI. Queremos señalar que están prohibidas", explicó Ospina.

El alcalde indicó finalmente que se avanzará en el desescalonamiento de la red (derivar pacientes de UCI a unidades de cuidado intermedio o a sala) y aseguró que se renovó el contrato de arrendamiento de la clínica 'Unidos por la Vida', ubicada en las instalaciones de la antigua sede de Saludcoop en el barrio Champagnat, que a finales de mes pasado estaba a punto de cerrar.