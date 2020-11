Andrés Camilo Osorio

La clínica especializada en tratamiento de personas con covid-19 que fue abierta el pasado 6 de julio y que opera en las instalaciones de la antigua sede de Saludcoop del barrio Champagnat, estaría a punto de cerrar por falta de recursos para su mantenimiento.

Así alertó el concejal Fernando Tamayo luego de un debate que se hizo al gerente de la Red de Salud Oriente, Óscar Ipia López.

En dicho debate, el gerente Ipía manifestó que la clínica, que la Alcaldíua bautizó 'Unidos por la Vida', cerraría el 24 de noviembre por el vencimiento del comodato con el agente liquidador de la EPS en liquidación y por falta de recursos de la ESE Oriente para sufragar los gastos de funcionamiento de este centro de salud.

“Dicha clínica ha incurrido en gastos de funcionamiento por $7.887 millones, mientras que la facturación radicada a la fecha suma apenas $2.207 y no han recibido el primer peso por la atención de pacientes covid-19 porque las cuentas apenas se pasaron en agosto y no tienen contratos sino cartas de compromiso de las EPS”, reveló el concejal Fernando Tamayo, uno de los citantes al debate.

El gerente explicó que la clínica no es rentable porque la ocupación de las UCI en toda la ciudad no supera el 50 % y como en esas instalaciones no se pueden atender pacientes de otras patologías, no hay posibilidad de obtener recursos por otra vía diferente a los del covid.



"El funcionamiento al mes de la clínica vale $1.700 millones, el gerente dice que se pueden facturar $1.200 millones, pero que por glosas se recuperaría apenas $900 millones, es decir un déficit de $800 millones, casi la mitad de lo que les cuesta funcionar. Es urgente buscar recursos porque la clínica va a quebrar la ESE Oriente, hay que darle oxígeno urgente”, anotó el concejal.

Esta alerta se da en el marco de las preocupaciones que las Secretarías de Salud de Cali y el Valle han expresado por un aumento progresivo de casos de covid-19 en la ciudad, relacionados con hechos de indisciplina como fiestas, y descuido en medidas preventivas al coronavirus.

“Todo el dinero que se invirtió en infraestructura en la clínica no será recuperado por la ESE Oriente (son $2.893 millones que salieron de la ESE de sus recursos propios) y los equipos de las UCI tendrán que reubicarse a la red de salud del departamento si se cierra la clínica a finales de noviembre. Es muy grave porque cuando estamos en un nuevo pico nos quedemos sin las camas UCI que se necesitan para atender el incremento de casos. Que la ESE se quede con los equipos es complicado porque ellos atienden procedimientos de baja complejidad. Salir de la clínica ahora es inconveniente por el comportamiento actual de la pandemia, pero si esta sigue funcionando, sin duda, va a quebrar la ESE Oriente y eso significará dejar sin servicios básicos de salud a la población que vive en el Distrito de Aguablanca”, enfatizó el concejal Tamayo.

Ocupación de camas en Unidades de Cuidado Intensivo por covid-19 está en un 54% en Cali, según reporte del jueves 12 de noviembre.

A esto se suma que la ESE Oriente ha dejado de percibir $12.000 millones por cuenta de varios temas como aportes patronales ($4.500 millones), por población pobre no asegurada ($4.500 millones) y por el Plan de Intervenciones Colectivas ($3.000 millones).



El concejal precisó que si la Alcaldía de Cali quisiera adquirir las instalaciones donde actualmente funciona la clínica debe invertir $24.000 millones ($17.000 millones por reforzamiento estructural y $7.000 millones para la compra del lugar). Hacerla nueva costaría $28.000 millones, según cálculos de la ESE Oriente.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, publicó en Twitter que la ocupación de UCI exclusivas para pacientes covid-19 está en un 54,5% con corte al jueves 12 de noviembre, cuando se notificaron 694 casos nuevos en la ciudad.

La clínica Unidos por la Vida está dotada con 26 unidades de Cuidado Intensivo, 28 camas para Cuidado Intermedio y 26 camillas para expansión de las áreas de emergencia y observación.

Esta semana, la secretaria Torres dijo en entrevista con El País que "podemos decir que hay un alto riesgo de que tengamos rebrote, que también está latente por las aglomeraciones, la falta de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y la alta movilidad de ciudadanos. Sin embargo, queremos que este segundo pico no sea en diciembre y que lo podamos aplazar, así como lo hicimos a finales de octubre y ahora en noviembre".