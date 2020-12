Álvaro José Carvajal Vidarte

La red hospitalaria de Cali, tanto pública como privada, entrará en las próximas horas en alerta roja, tal como lo anticipó en la noche del lunes el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



El burgomaestre explicó a través de Twitter que la situación de salud producto del covid y la "carga de enfermedad represada por el cierre de servicios durante la cuarentena" provocó que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la ciudad llegara a números críticos.



Este indicador llegó a ubicarse en el 90,7 % este lunes. Aunque las camas asignadas solo a pacientes sospechosos y confirmados de covid está en un 68,4 %, el riesgo de un rebrote y la falta de UCI para otro tipo de patologías tiene preocupadas a las autoridades. Pero no es lo único.

Las razones para la alerta roja

"Son varios indicadores los que se tienen en cuenta para tomar decisiones y de acuerdo con esto vamos tomando ciertas medidas", expresó este martes la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo.



La funcionaria explicó que la primera variable a tener en cuenta es el Rt o velocidad de transmisión (número efectivo de reproducción).



"El Rt hoy en Cali está en 1,13. Eso quiere decir que, de cada 10 personas infectadas, se están contagiando 11 personas nuevas más. No estamos controlando la pandemia", explicó Torres Agredo.

El segundo indicador es el mencionado porcentaje de ocupación de las UCI y de hospitalización, que en la ciudad ya está levemente por encima del 90 %.



"Tuvimos una reunión con los directores de las clínicas de alta complejidad de la ciudad, nos mostraron un panorama real de cómo están las clínicas, y efectivamente existe una alta preocupación a partir de la capacidad que tenemos de respuesta para la comunidad en general", aseveró la secretaria.



El tercer indicador, según la funcionaria, "es el número de muertes y la letalidad. Llevamos en los últimos 20 días, aproximadamente, con un número de fallecidos por encima de 12, 13, llegamos un día a 21 casos, cifras que no se manejaban desde el mes de agosto".



La suma de estos tres factores son los que llevaron a la Administración a tomar la decisión de declarar la alerta roja.

¿Qué medidas se tomarán?

La alerta roja no solo implica una señal de alarma, sino también la posibilidad de adoptar medidas más drásticas en distintos niveles para frenar la propagación del virus.



Desde el sector de salud pública, en materia individual, se procederá a adelantar reuniones con las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, fortalecer la respuesta por las llamadas telefónicas, realizar seguimientos a los casos individuales y aislar contactos cercanos de casos positivos de covid-19.



En cuanto a lo colectivo, la cartera de Salud procederá a realizar acompañamiento a los hogares, a los grupos de alto riesgo, y sitios como cárceles y ancianatos.

Finalmente, en lo relacionado a la estrategia intersectorial, se aunarán esfuerzos entre las dependencias de la Administración para tomar medidas restrictivas como toque de queda, ley seca y pico y cédula.



Además, desde las instituciones hospitalarias, se aplazarán procedimientos quirúrgicos que no sean urgentes, avanzar con el desescalonamiento y ampliar las zonas de expansión de las UCI.



"Todo este conjunto de acciones e intervenciones son los que va a contener el decreto de la alerta roja en Cali", apuntó la secretaria.

Responsabilidad y autocuidado

Torres Agredo hizo un llamado a la ciudadanía para que se tomen las precauciones necesarias con el fin de evitar que la situación se agrave más.



"Lo veníamos anunciando hace varios días: si no nos cuidábamos teníamos que llegar a medidas restrictivas que era lo que no queríamos y menos en esta etapa navideña", dijo.



Aseguró que ya los mensajes "han sido suficientes" y es hora de tomar decisiones, porque "las UCI cursan con la pandemia, con los pacientes de covid, pero también deben atender ahora a todas esas personas con enfermedades crónicas que no fueron atendidos oportunamente precisamente por haber sido aplazados y reprogramados. Los servicios de hospitalización están congestionados por estas dos situaciones".



"Debemos de ser solidarios y colaborar en el autocuidado, en la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista individual y ser responsables con nuestros seres queridos. Queremos una Navidad tranquila y menos pacientes en las UCI", puntualizó.