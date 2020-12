Juan Felipe Delgado Rodriguez

Debido al aumento de los casos de covid-19 en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció en la noche de este lunes que el sistema hospitalario de la ciudad entrará en alerta roja.



Así lo afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Además, señaló que habrán más restricciones.



"Nuestra situación de salud producto del Covid y de la carga de enfermedad represada por el cierre de servicios durante la cuarentena es realmente difícil. Comunidad caleña lo que está en peligro es la vida de muchos por esto escalaremos a alerta a roja . Tendremos restricciones", escribió.

Puede leer: Valle del Cauca superó los 120 mil casos de covid-19 este lunes

En cuanto a las nuevas restricciones, el médico dijo en El Alargue de Caracol que es muy probable que Cali adopte un nuevo pico y cédula; y una ampliación de la medida del toque de queda y la ley seca.



"Le quiero decir a la caleñidad que decisiones de este orden solamente las tomamos para salvar vidas. Nuestras UCI, en algunos centros médicos, están al borde de tener un 100% de ocupación", dijo.



Con respecto al cierre de algunos sectores comerciales de la ciudad, el Alcalde manifestó que aún no está claro, ya que si bien el aumento de los casos de covid-19 en Cali invita a pensar en esa alternativa, la afectación en términos económicos sería demasiado fuerte para muchos caleños, por lo que, por ahora, no adoptaría dicha medida.



"Hemos hecho una inversión pública para garantizar el empleo, pero eso no es suficiente, por eso buscamos una compensación y que las decisiones tomadas (nuevo pico y cédula, toque de queda y ley seca) logren mantener una armonía entre lo que la movilidad económica y la protección frente al covid-19", apuntó.



El aviso llega luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social reportara que el Valle del Cauca superó los 120 mil casos de covid-19 y llegara a 3835 fallecidos por enfermedades asociadas al virus, de los cuales 2696 son de Cali, el municipio más afectado del Valle por el nuevo coronavirus.



De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Departamental, en la capital del Valle se han registrado 84.304 casos de covid-19 desde la llegada del virus a la región.



Es preciso mencionar que el burgomaestre declaró la alerta naranja en la ciudad el pasado 27 de noviembre debido al un aumento en contagios en la ciudad, pero también por el incremento en la ocupación de camas UCI y de muertes.



A esta medida se le sumó el toque de queda y ley seca entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., declarada por Ospina el pasado 10 de diciembre y va hasta este miércoles 16.

Esto con el fin de reducir la circulación de los ciudadanos para evitar la aceleración de los contagios de covid-19 en la temporada de Navidad y Fin de Año, sin afectar la reactivación económica.

Ocupación de camas UCI superó el 90%

Según el último reporte de la Secretaría de Salud Municipal, Cali registra un 90,5% de ocupación de camas UCI. De acuerdo con el informe, algunos de los barrios más afectados por la pandemia en estos momentos son Valle del Lili, El Caney, Ciudad Meléndez, Las Vegas de Comfandi, Bochalema, entre otros.



Para la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, este fenómeno puede explicarse en que esa es una de las zonas más pobladas y densificadas de la ciudad, donde viven más de 35.000 personas.



“Valle del Lili, El Caney y el área de expansión de Cali son sitios donde hay muchos apartamentos en unidades residenciales, lo que nos lleva a pensar que este tipo de construcciones concentran una alta densidad poblacional y, a mayor densidad poblacional, mayor cantidad de contagios”, explica Torres.



La funcionaria agrega: “Por lo general, esas unidades residenciales tienen una sola tienda donde comprar, un solo lugar donde las personas van a comer, entonces hay mucha población acudiendo a muchos espacios que, básicamente, son pequeños (por lo que podrían constituir un foco de contagio)”.