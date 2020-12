Álvaro José Carvajal Vidarte

Reacciones encontradas ha generado la decisión del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de volver a implementar 'pico y cédula' en la ciudad y ampliar el horario de inicio de las restricciones de toque de queda y ley seca.



El mandatario dio a conocer en la noche del lunes que la ciudad se declarará en alerta roja hospitalaria y se volverá a implementar el 'pico y cédula' para acceder a establecimientos comerciales ante el aumento de contagios de covid-19 y la alta ocupación (91 %) de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la ciudad.



Además, el toque de queda y la ley seca que estaban vigentes desde el pasado 10 de diciembre se extenderán y ampliarán su horario, pasando de ser de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. a regir entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

El alcalde dijo este martes en entrevista con Blu Radio que las nuevas restricciones iniciarían este miércoles, aunque aún no se ha oficializado la fecha en un decreto de la Administración municipal, por lo que podría comenzar el jueves, en concordancia con lo decidido por la Gobernación del Valle en las últimas horas.



La Alcaldía dará a conocer más detalles en la tarde de este martes. Mientras tanto, concejales y gremios expresaron su posición ante las nuevas medidas.



Aunque algunos consideran que la decisión es "inteligente" ante el aumento de contagios, otros se muestran muy preocupados por las consecuencias que se tendrán en materia de empleo y reactivación económica.

Esperan que restricciones frenen aumento de casos

Concejales de Cali como los conservadores Milton Castrillón y Fernando Tamayo celebraron la decisión de la Administración Municipal.



"Se ha tomado una decisión inteligente, ha atendido y ha escuchado la investigación de trabajo que hicimos el fin de semana, donde comprobamos que la gente no tiene comportamiento social, que los centros comerciales, bares, cantinas y restaurantes tampoco están cumpliendo las medidas de bioseguridad y tampoco se está controlando por parte de las autoridades", aseguró el concejal Castrillón en medio de la sesión plenaria de este martes.



Para Castrillón, "la reactivación de la economía tenemos que atenderla, pero tenemos que hacerla con cuidado y eso es lo que estamos buscando. El covid no se ha ido en diciembre, está y seguirá hasta que no tengamos la vacuna".



Por su parte, el concejal Tamayo resaltó vía Twitter que desde este lunes había hablado de pensar en el pico y cédula como una medida para controlar los aforos.



"La medida es dura, es cierto, afecta al comercio, pero lo esencial es preservar la vida", argumentó.

Añadió que le sigue preocupando el alumbrado móvil, porque "promueve que la gente salga a la calle a verlo y luego se hacen reuniones de vecinos tras su paso".



La concejala Alexandra Hernández Cedeño, de Cambio Radical, también expresó su apoyo a la medida y aseguró que la 'vacuna' "está en el comportamiento en nuestras casas".



"Le pido a las autoridades que sean agresivas en el momento de sancionar a los caleños que no cumplan", agregó.



Expresó su solidaridad con el gremio de la noche, pero aseguró que este es el momento de que ese gremio "piense que no podemos seguir cobrando más vidas en el municipio por un peso".



"Todos podemos seguir cumpliendo y colaborándole a la gastronomía, a los gastrobares, hasta las 11:00 p.m. La vida es primero que la economía. Todo tiene su tiempo, y este es el tiempo de cuidarnos", subrayó.

Desde el pasado jueves 10 de diciembre, en Cali rige el toque de queda y la ley seca entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. Esta medida se extenderá y abarcará desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Preocupa impacto en empleo y reactivación

En contraste, las consecuencias que las medidas restrictivas pueden generar en los sectores más afectados por el confinamiento son las principales preocupaciones de quienes se oponen a las mismas.



Brany Prado, director ejecutivo para la región Pacífico y Amazonía de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, aseguró que desde la entidad entienden la situación sanitaria que vive la región y saben de los casos de irresponsabilidad ciudadana, pero se mostraron en desacuerdo con las restricciones.



"Pensar que el covid solamente sale después de las 11:00 p.m. o pensar que porque no se pueda consumir o expender licor en los establecimientos no se va a aumentar las cifras de contagio son medidas absurdas y retrógradas", aseguró Prado.



Para el director ejecutivo de Acodrés, "estas medidas restrictivas lo único que hacen es lacerar la confianza y el empeño que le han puesto miles de empresarios gastronómicos, que por más de seis meses tuvieron que vivir las más duras experiencias y muchos hasta tuvieron que cerrar sus establecimientos".



Según cifras de la agremiación, durante el confinamiento estricto se perdieron 18.192 puestos de trabajo, de los cuales se han recuperado, hasta el momento, más de 17.000. Advirtieron que las restricciones pueden impactar negativamente en la generación de empleo formal.



Por lo anterior, pidieron a las autoridades "una reunión urgente con los gremios para que se puedan encontrar medidas que puedan ayudar a controlar el virus, pero a su vez no se afecte la reactivación. No es justo que por uno o dos se vayan a ver expuestos miles de puestos de trabajo".

Manuel Pineda, presidente de Asobares capítulo Valle, indicó que el sector se encuentra "muy preocupado" por las nuevas restricciones.



"Vemos que esto lo único que traerá para nosotros será más establecimientos cerrados y empleos perdidos. De los 53.000 empleos que teníamos antes de pandemia, solamente con los pilotos alcanzamos a recuperar 12.000. Y vemos que solo en este fin de semana de toque de queda ya íbamos en casi 1.000 empleos perdidos", aseveró.



Pineda pidió al alcalde Jorge Iván Ospina "que flexibilice esta medida y que permita que haya una excepción para que los clientes puedan llegar hasta su hogar presentando la factura de compra y que los empleados también puedan retornar hasta su casa presentando su carta laboral".



"Pedimos que, por favor, no afecte más a este sector que fue el primero en cerrar y el último en abrir y ha sido el más golpeado, que no ha recibido ninguna ayuda del estado", añadió.



El concejal Juan Martín Bravo, del partido Conservador, indicó en la plenaria de la corporación que en este momento se está en la disyuntiva "entre el covid y morir por hambre", y que si los caleños, después de nueve meses de pandemia, "no hemos aprendido a convivir con el covid, si no hemos sido responsables, no podemos pagar todos".



"Hoy se han perdido más de 10.000 empleos entre el sector nocturno y gastronómico, y estamos ante una debacle financiera. Colombia ya ha entrado en una recesión económica. Todo este tipo de medidas nos van a conllevar a más problemas económicos", resaltó.



Por su parte, el concejal Terry Hurtado cuestionó que lo que está sucediendo hoy "no es una sorpresa" y que el "segundo pico de la pandemia" ya había sido avisado por los expertos.



"Las medidas en el ámbito económico tenían que estar planificadas. La secretaría de Desarrollo Económico no lo ha hecho así, por lo tanto tengo una gran preocupación frente a qué panorama nos espera", indicó Hurtado.



"Quiero llamar la atención sobre esta situación. No es posible que no tengamos un plan de contingencia porque la secretaría de Desarrollo Económico simplemente no lo previó", agregó.