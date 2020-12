"Pico y cédula y extensión de toque de queda y ley seca en Cali inician este miércoles": Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El regreso de la restricción de pico y cédula en Cali y la extensión del toque de queda y la ley seca en la ciudad iniciarían este miércoles 16 de diciembre, anunció este martes el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



El mandatario aseguró en Blu Radio que a partir de este día se tendrá restricción "de pares y nones (impares)" para el acceso al comercio. Así mismo, que el toque de queda y la ley seca comenzaría desde, al menos, las 11:00 p.m.



"Ya no podrá ir todo el mundo todos los días y todos los días al comercio, sino que tendrá que irse con un pares y nones, con un par e impar, en el número de cédula, de tal forma que reduzcamos los conglomerados al interior de los comercios", explicó el burgomaestre.

Así, la ciudad volverá a tener una medida que no regía desde el pasado 1 de septiembre, cuando la medida se desmontó en el marco del inicio de la fase de aislamiento selectivo en el país.



Hasta el momento no se conocen más detalles del nuevo pico y cédula, puesto que la Administración no ha expedido el decreto respectivo.

Ospina también advirtió que en la ciudad está prohibida "cualquier actividad de conglomerado familiar, social o barrial, de tal forma de que las novenas, los encuentros que se adelantan desde este 16 de diciembre, no se pueden desarrollar".

Cabe resaltar que la restricciones de movilidad y expendio de bebidas alcohólicas en la ciudad, vigentes desde el pasado 10 de diciembre, actualmente comienzan a la 1:00 a.m. y se extienden hasta las 5:00 a.m.



Así mismo, que según el mandatario estas medidas podrían regir durante el día de Navidad y su víspera, es decir, 25 y 24 de diciembre.



El alcalde había adelantado vía Twitter estas novedades en la noche de este lunes, indicando además que Cali entrará en alerta roja hospitalaria.



Entre las otras determinaciones que se tomarán, adelantó el mandatario, "en clínicas y hospitales pedirles que no se puedan adelantar cirugías electivas programadas que posteriormente demanden Unidad de Cuidado Intensivo, UCI".



"Pero también que los prestadores de servicio desdoblen todos los planes de contingencia que tienen en sus hospitales y clínicas y pongan en servicio la mayor cantidad de unidades que podamos disponer", agregó Ospina.

Ocupación de UCI llega al 91 %

Las medidas se toman ante el alto número de casos de covid-19 que se presentan en la ciudad y el porcentaje de ocupación de las UCI en los centros asistenciales de la capital del Valle, el cual alcanza el 91 %.



"Las cosas están realmente dramáticas. Tuvimos este lunes una reunión con los directores de las UCI de toda la ciudad (...) y ellos me señalan la siguiente circunstancia: por un lado escasez de relajantes musculares o especulación de los proveedores con respecto al precio de los mismo", explicó este martes a la emisora nacional



Agregó que, por otro lado, hay "enfermedades que se acumularon durante el primer pico de la pandemia, lo que se llamaría carga de enfermedad que hoy se expresa con complicaciones en UCI. Además, pacientes nuevos de causa covid-19 en unidad de cuidado intensivo".

Lo anterior, indicó el mandatario, llevó a que la ocupación total de las UCI en la red hospitalaria pública y privada de la ciudad superara el 90 %. "Las estadías están siendo prolongadas, por tanto la rotación de camas son poco frecuentes", informó.



Según Ospina, los epidemiólogos le han expresado que la velocidad de transmisión del virus ha aumentado. "Nosotros estamos con un Rt (tasa de reproducción efectiva del virus) de 1,13, lo que está posibilitando que más personas se enfermen".



"Adicionalmente a estas situaciones, que son para nosotros muy difíciles, comenzamos a ver una fatiga en nuestra comunidad con respecto al aislamiento y las medidas de cultura ciudadana y por eso tenemos que dar un paso a decretar una alerta roja", subrayó el mandatario local.



Toque de queda y ley seca serán de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Según el Alcalde, estas medidas también podrían regir durante 24 y 25 de diciembre.

Final del Fútbol Colombiano no tendrá público

El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró que el juego de la final del Fútbol Profesional Colombiano entre América y Santa Fe, que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, se realizará sin público.



"El partido del América no puede tener público. Nosotros no podemos tener gente en el estadio. Invitamos a que la gente vea el partido desde su hogar y que se asuman en una responsabilidad de no conectarse con personas que no conozcan y que bien lo pueden enfermar", recalcó.



Aunque no habló de ninguna medida en particular para el día del encuentro, aseguró que estarán "muy atentos para señalarle al público que este partido, que todos queremos sea exitoso, no sea un espacio de conglomerado y contagio".

Las palabras del alcalde van en la misma vía que las dichas por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien también descartó este martes que la final tenga asistencia de público, a pesar de algunos rumores al respecto.