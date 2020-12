Ocupación de camas UCI en Cali llegó al 90 % en las últimas horas: Secretaría de Salud

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las camas de UCI están siendo redistribuidas para que no solo sean atendidos pacientes de Covid-19 sino de otras patologías y de cirugías represadas.

Las autoridades sanitarias de Cali continúan en alerta ante el alto porcentaje de ocupación que presentan las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la ciudad.



En las últimas horas, este indicador llegó al 90 %, según la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres Agredo. Dicho porcentaje incluye tanto las camas asignadas a pacientes covid-19, como los de otras patologías.



En cuanto a las camas UCI asignadas exclusivamente a pacientes confirmados y sospechosos de covid-19, el nivel de ocupación llega al 68 %.



"Seguimos en alerta naranja. Realmente en las visitas que hemos realizado a las clínicas de alta complejidad de la ciudad hemos evidenciado que la situación de las UCI está compleja y que es necesario trabajar para disminuir este indicador", explicó la secretaria.

El porcentaje de ocupación de camas UCI para covid-19 en todo el Valle llega al 70 %, según cifras de la secretaría de Salud departamental.

La funcionaria recalcó que desde la secretaría de Salud realizan distintas acciones para trabajar en la reducción del porcentaje de ocupación e hizo énfasis en medidas como el aplazamiento de cirugías urgentes y la habilitación de las zonas de expansión de las camas.



"Sin embargo esto no será suficiente si realmente no continuamos siendo responsables desde el autocuidado para evitar agravar la situación no solamente pensando en el cuidado individual sino también en el cuidado de las demás personas", puntualizó Torres Agredo.



Este domingo se confirmaron 617 casos nuevos de covid-19 en el Valle del Cauca, de los cuales 472 se registraron en Cali.



Desde que inició la pandemia, en la ciudad se han presentado 84.442 contagios, de los cuales, en la actualidad, permanecen activos 2.701 (3,2 %). De ese número, 125 están en UCI.