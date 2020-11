Alejandro Cabra Hernandez

Uno de los más grandes deportistas de la historia, la leyenda argentina Maradona, murió este miércoles, antes del mediodía, a los 60 años, de "un paro cardiaco" en su casa, en un hecho que enluta y conmueve al deporte mundial.



"Falleció de un paro cardíaco, antes del mediodía", declaró su jefe de prensa, Sebastián Sanchi, a la AFP.

Maradona murió en su nueva residencia en Nordelta, distrito de Tigre, a 40 km al norte de Buenos Aires.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró tres días de duelo nacional.



"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido Diego. Te vamos a extrañar toda la vida". dijo el presidente argentino.



"No lo puedo creer. Es terrible, no tengo ganar de hablar. Convivimos muchos años", señaló a la televisión el entrenador César Menotti, quien lo dirigió en el juvenil sub-20 campeón en Japón-1979 y en el Mundial de España-1982.

Diez ambulancias frente a su casa

Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza. El 11 de noviembre fue dado de alta.



Antes de darle el alta en su última hospitalización, le habían dicho que o a sus deseos de irse cuanto antes a su casa, pese a que su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia.

"Había diez ambulancias, que llegaron alrededor de las 12H30 hora local (10:30 de Colombia). Luego llegaron los familiares y quedó solo una ambulancia. Más tarde pusieron cintas para que la gente no pase", dijo a la AFP un vecino que pidió el anonimato.



La leyenda del fútbol argentino había sido intervenido tras sufrir malestares, mareos y síntomas preocupantes. Fue llevado a una nueva casa en el distrito de Tigre, al norte de Buenos Aires, para estar más cerca de sus hijas y otros familiares.



Maradona sufrió numerosos problemas de salud por sus adicciones y al menos dos veces había estado al borde de la muerte.



La cima de su carrera la alcanzó al ganar con Argentina la Copa del Mundo en México-86. Su partido más famoso es el que en ese mundial Maradona anotó un gol con la mano, la famosa 'mano de Dios' y el segundo de la albiceleste es considerado el mejor en la historia de las citas máximas.



Triunfó con scudettos ganados en Napoli de Italia, copas ganadas con FC Barcelona y un título con Boca Juniors en 1981.



El Pelusa se desempeñaba como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Conmoción total

La tristeza ya es latente en las calles de Buenos Aires.



"No lo puedo creer, es una cosa increíble, uno piensa que pueden pasar todas las tormentas que pueden haber, pero se ve que no, terminando siendo todas mortales. Estoy digiriéndolo, siento que es un mal sueño", comentó a la AFP, Francisco Salaverry, de 28 años.



"Totalmente conmocionado, dolorido", señaló Gabriel Oturi, de 68 años.



Se lo había visto mal el día de su cumpleaños número 60, cuando reapareció de su confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia y Esgrima, equipo que dirigía. No pudo quedarse a ver el triunfo del Lobo platense.



Su abogado, Matías Morla, reveló que Diego atravesaba una depresión cuando le detectaron el hematoma.



"Tenía una conducta rara, estaba muy depresivo y hacía comentarios sobre parientes que habían fallecido, que los extrañaba", dijo.

Como jugador fue un artista y mago con la pelota. Tenía cinco hijos, dos de ellas, Dalma y Gianinna, con su exesposa Claudia Villafañe. Había malestar de la familia con el entorno que tenía en los últimos tiempos.



Sus otros hijos, que tuvo con otras tres mujeres, son Jana, Diego Junior, y Diego Fernando. Jana le cultivaba una huerta orgánica en el parque de la casa cerca de La Plata.



Sobre su velatorio Fernández reveló que la familia solicitó realizarlo en un estadio de fútbol. "Por supuesto que lo que ellos quieran se hará", dijo el presidente.

Maradona pasó varias veces por los quirófanos, incluso en situaciones dramáticas en 2000 y 2004. También estaba operado de una rodilla y caminaba con suma dificultad. Parecía un hombre con una vida mucho más prolongada que la de 60 años.



Los excesos y las adicciones fueron el origen de sus emergencias de salud.



Hacía años que Maradona superó la adicción a las drogas duras. Pero seguía consumiendo alcohol, medicado con tranquilizantes y ansiolíticos.

Pocas veces en la historia un personaje del deporte alcanzó semejante dimensión internacional.



Era recibido con adoración a cuanto país llegaba. Aficionados de todo el mundo lo admiraban y le reconocían su personalidad rebelde.



"Nunca voy a olvidar mi origen", en una villa miseria (asentamiento) al sur de la capital. Aquella cuna le forjó una conciencia en favor de los movimientos populares y se declaró admirador los líderes de izquierda de Latinoamérica, como el cubano Fidel Castro, de quien fue su amigo. Curiosamente falleció el mismo día que el líder cubano.