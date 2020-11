"La pelota no se mancha" y otras diez frases que dejó Diego Maradona, el '10' eterno

Juan Carlos Pamo



Este miércoles el mundo entero quedó en shock por la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el futbolista más grande de todos los tiempos.



El '10' venía con enormes complicaciones en su salud, pero quizá nadie se alcanzó a imaginar que la muerte lo estuviera rondando tan cerca.



De carácter imprevisible, así fue Maradona, que no solo será recordado por sus grandes gestas en la cancha y por el título Mundial logrado con Argentina en 1986, sino también por esas frases que nos dejó para la eternidad.



1. "Me cortaron las piernas", aseguró el 10 cuando lo expulsaron del Mundial de 1994 tras haber dado positivo por dopaje.



2. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", dijo en su despedida del fútbol en el 2001, para referirse a su polémica carrera.



3. "Solo pido que me dejen vivir mi propia vida, nunca quise ser un ejemplo".



4. "Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego".



5. “Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”.



6. “Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”.



7. "Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos por mes", Diego hablando de sus orígenes humildes.



8. “Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar”.



9. "¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios", Maradona sobre su gol a Inglaterra en el Mundial de 1986.



10. "Tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida, y encontrarán el momento de hacerlo estando muerto".