Álvaro José Carvajal Vidarte

22 municipios del Valle del Cauca han anunciado que tomarán medidas como el toque de queda y la ley seca durante el puente festivo de Halloween.



Las medidas buscan evitar que se presenten fiestas y aglomeraciones que puedan convertirse en focos de contagio de covid-19.



Cabe destacar que en Cali no hay toque de queda ni ley seca, sin embargo, sí están prohibidas caravanas, eventos masivos y fiestas en centros comerciales y unidades residenciales, así como los tradicionales recorridos de los niños para recoger dulces.



Otros municipios donde no hay toque de queda son Palmira y Jamundí.



Los municipios donde sí hay toque de queda son : Ansermanuevo, Bolívar (solo toque de queda), Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Calima - El Darién, Candelaria, Cartago, Caicedonia, Dagua, El Cerrito, Florida, Guacarí, Pradera, Riofrío, Roldanillo, Sevilla (solo toque de queda), Trujillo, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal (solo toque de queda).



Cabe resaltar que otros municipios del departamento han decidido solamente restringir actividades públicas y fiestas o, en algunos casos tomar medidas como la prohibición de parrillero hombre o el no permitir el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos.



Así mismo, Tuluá tomó la decisión de implementar el toque de queda solamente para menores, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., restricción que está vigente desde este jueves y se extenderá hasta el 1 de diciembre.



Así regirán las medidas en las distintas localidades del departamento:

Ansermanuevo

La Alcaldía decretó toque de queda entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., desde este viernes 30 de octubre hasta la madrugada del martes 3 de noviembre.



Así mismo, habrá ley seca entre las 9:00 p.m. del viernes y las 5:00 a.m. del lunes 2 de noviembre y restricción de desfiles durante este puente festivo.

Bolívar

Según el decreto 117 de 2020, en Bolívar habrá toque de queda desde este viernes 30 de octubre hasta las 5:00 a.m. del próximo martes, entre las 10:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



En el caso de los menores de edad, el horario del toque de queda tendrá una extensión el sábado 31 de octubre y regirá entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. de ese día.



El municipio también tendrá ley seca entre las 6:00 p.m. de este viernes y las 5:00 a.m. del próximo martes 3 de noviembre, así como la prohibición de aglomeraciones y eventos masivos en el marco de Halloween.

Buenaventura

La Alcaldía de Buenaventura decidió decretar toque de queda y ley seca entre este viernes 30 de octubre y el martes 3 de noviembre, como medida para evitar un incremento de contagios de covid-19.



La restricción de movilidad regirá entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, mientras que la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas regirá desde la medianoche de este viernes hasta la medianoche del próximo martes.



Más información: Toque de queda y ley seca en Buenaventura durante puente festivo de Halloween

Bugalagrande

La Alcaldía de Bugalagrande expidió el decreto 116 de 2020, en el cual se especifica que regirá en el municipio el toque de queda entre este sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre, en el horario de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Para menores de edad, el toque de queda regirá adicionalmente el sábado 31 de octubre entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.



En el municipio también se prohibió el consumo y expendio de bebidas embriagantes, desde las 6:00 p.m de este viernes hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre, y el funcionamiento de bares, discotecas y cantinas, así como la realización de serenatas, fiestas y caravanas durante este puente festivo.

Buga

En la 'Ciudad Señora', el alcalde decretó toque de queda durante viernes, sábado, domingo y lunes, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Para los menores de edad, el toque de queda regirá los mismos días, pero entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.



De igual manera, habrá prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes entre las 6:00 p.m. de este viernes hasta las 5:00 a.m. del martes 3 de noviembre.

​

En el municipio también se prohibirán los servicios religiosos y/o actos litúrgicos presenciales entre las 6:00 p.m. de este viernes y las 5:00 a.m. del martes.

Calima - El Darién

En el turístico municipio de Calima - El Darién, la Alcaldía expidió el decreto 156 de 2020, en el que se implementa el toque de queda en el municipio entre este viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, desde las 10:00 p.m de cada día y hasta las 5:00 a.m. del siguiente.



El sábado 31 de octubre, el horario de la restricción se extenderá para los menores de edad e iniciará a las 5:00 p.m.



Así mismo, habrá ley seca en la localidad entre las 6:00 p.m. de este viernes 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 2 de noviembre.

Candelaria

En Candelaria, el toque de queda empezará a regir a partir de este viernes desde las 10:00 p.m. hasta 5:00 de la mañana del día siguiente, mientras que el sábado y el domingo la medida entrará en vigencia a partir de las 5:00 p.m.



Entre tanto, la ley seca regirá desde las 6:00 p.m. de este viernes hasta el próximo martes 3 de noviembre, a las 6:00 a.m.

Más información: En Candelaria regirán el toque de queda y la ley seca durante el fin de semana de Halloween

Cartago

La alcaldía de Cartago decretó toque de queda entre este viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre entre las 10:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del día siguiente.



Para los menores de 15 años el horario de la medida se extenderá el sábado 31 de octubre y regirá entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.



En el municipio del norte del Valle empezó a regir además la ley seca desde las las 12:00 a.m. de este viernes y se extenderá hasta las 12:00 a.m. del lunes 2 de noviembre. En ese mismo horario, se prohibió la circulación con parrillero mayor de 14 años, hombre o mujer.

Dagua

La Alcaldía de Dagua decretó toque de queda entre las 7:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del día siguiente, desde este 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.



Para menores de edad, el toque de queda regirá en el horario de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, entre este viernes y la madrugada del próximo martes.



Así mismo, habrá ley seca en el municipio desde las 6:00 p.m. de este sábado 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del domingo 1 de noviembre, aunque está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos desde la medianoche de este viernes hasta las 12:00 a.m. del próximo martes.

El Cerrito

La Alcaldía de El Cerrito decretó toque de queda y ley seca para el puente festivo de Halloween. Además, restringió la circulación de motocicletas de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., entre este viernes y el próximo lunes 2 de noviembre



El toque de queda iniciará el 30 de octubre a las 10:00 p.m. y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del 31 de octubre. Mientras el sábado 31 y el domingo 1 la medida iniciará a las 5:00 p.m. e irá hasta las 10:00 p.m. del día siguiente.



La ley seca estará vigente de 6:00 p.m. a 10:00 a.m. (de viernes a martes). Sin embargo, el 31 de octubre iniciará más temprano (a las 4:00 p.m.).

Más información: Toque de queda y ley seca en El Cerrito para puente festivo de Halloween

Florida

En el municipio de Florida, las medidas ya habían sido planteadas desde el pasado 13 de octubre, cuando se expidió el decreto 080 de 2020.



El toque de queda regirá entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente desde este viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.



Así mismo, en la localidad rige la ley seca desde las 12:00 a.m. de este viernes y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del lunes 2 de noviembre.



Durante viernes, sábado y domingo, además, habrá cierre del parque principal del municipio.

Guacarí

De acuerdo con el decreto 1000-028 de 2020 de la Alcaldía de Guacarí, en el municipio se implementará el toque de queda para menores de edad desde este viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, entre las 5:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



Así mismo, se implementará la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en ese mismo periodo de días, pero entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. Cabe resaltar que en el municipio no está permitido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y comercios.



Viernes, sábado y domingo, además, se cerrarán temporalmente plazoletas y plazas del municipio en el horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. Así mismo, en estos días los establecimientos y locales comerciales deberán tener un horario de atención de 7:00 a.m. a las 5:00 p.m., aunque podrán atender a domicilio hasta las 10:00 p.m.

Pradera

Mediante el decreto 103 de 2020, la alcaldía de Pradera determinó toque de queda en el municipio desde este viernes hasta el próximo lunes 2 de noviembre, en el horario de 10:00 p.m. a las 6:00 a.m. del día siguiente (para mayores de edad) y desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. del día siguiente (para menores).



Así mismo, ley seca en la zona urbana y rural del municipio entre las 6:00 a.m de este viernes y las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre.

Riofrío

La Alcaldía de Riofrío decretó toque de queda en toda la municipalidad desde este viernes 30 de octubre hasta el próximo domingo 1 de noviembre, desde la medianoche y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



Para los menores de edad, el horario de la medida se extenderá el sábado 31 de octubre y regirá entre las 6:00 p.m. del sábado y las 5:00 a.m. del domingo.



En el municipio se prohíben las reuniones de personas en parques, vías públicas y zonas comunes este viernes, sábado y domingo, entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Así mismo, no se permitirá la circulación de motocicletas entre las 11:59 p.m. del sábado 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del domingo.



En Riofrío no se decidió decretar ley seca, pero sí prohibir su consumo en espacios abiertos, públicos y establecimientos de comercio desde las 6:00 a.m. de este viernes hasta las 6:00 a.m. del próximo lunes.

Roldanillo

Con el decreto 158 de 2020, la Alcaldía de Roldanillo dio a conocer las normas que regirán en la municipalidad durante el puente festivo de Halloween.



El toque de queda regirá entre este viernes 30 de octubre y la madrugada del próximo martes 3 de noviembre. La restricción inicia a las 9:00 p.m. de cada día y se extiende hasta las 5:00 a.m. del siguiente, con excepción del sábado, que comienza a las 6:00 p.m.



Así mismo, habrá ley seca durante los mismos días, en el horario de 6:00 p.m. de cada día hasta las 10:00 a.m. del siguiente, con excepción del sábado, que comenzará a las 4:00 p.m.



En el municipio se ordenó el cierre temporal de bares, discotecas y lugares de baile, además del consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos, entre el viernes y el lunes 2 de noviembre



Durante los mísmos días también se prohibirá el parrillero hombre, entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., con excepción del sábado, que la restricción iniciará desde la 1:00 p.m.

Sevilla

Según el decreto 200 - 30 - 563 de 2020, en Sevilla regirá el toque de queda desde las 6:00 p.m. de este sábado 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes 2 de noviembre.



Los menores de 18 años, sin embargo, tendrán una restricción más estricta y no se podrán movilizar libremente entre las 6:00 p.m. de este viernes y las 5:00 a.m. del próximo lunes.



Este municipio del norte del Valle no anunció ley seca.

Vijes

La alcaldía de Vijes dio a conocer que habrá toque de queda y ley seca en esa municipalidad desde este viernes 30 de octubre hasta la madrugada del próximo martes 3 de noviembre.



La medida regirá entre las 10:00 p.m. del 30 de octubre y las 5:00 a.m. del sábado 31 de octubre; entre las 3:00 p.m. del sábado y las 5:00 a.m. del domingo 1 de noviembre; entre las 3:00 p.m. del domingo y las 5:00 a.m. del lunes 2 de noviembre; y entre las 3:00 p.m. del lunes y las 5:00 a.m. del martes 3 de noviembre.



Los menores de edad deberán salir en compañía de un adulto responsable. Durante el toque de queda, además, las motocicletas no podrán transitar con parrillero.

Yotoco

En el municipio de Yotoco se decretó toque de queda desde las 8:00 p.m. de este sábado 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del 1 de noviembre de 2020.



Así mismo, habrá ley seca desde las 4:00 p.m. del sábado hasta las 10:00 a.m. del 1 de noviembre

Yumbo

La alcaldía de Yumbo decretó toque de queda desde este viernes 30 de octubre, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del sábado.



El sábado 31 de octubre, la medida va de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. del domingo. Y el domingo 1 de noviembre, la medida va de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



En esos mismos horarios se prohibirá la circulación de parrillero hombre queda fijada en los mismos horarios.



La ley seca regirá entre las 6:00 p.m. y las 10:00 a.m. del día siguiente desde este viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, exceptuando el sábado, que iniciará a las 4:00 p.m.

Más información: Toque de queda y ley seca en Yumbo durante el puente festivo de Halloween

Zarzal

La alcaldesa de Zarzal decretó toque de queda en la municipalidad entre este viernes hasta el próximo lunes 2 de noviembre. La medida empezará a regir a las 9:00 p.m. de cada día hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



Para los menores de edad, la restricción se extenderá el sábado 31 de octubre y comenzará desde las 3:00 p.m.



Durante estos días, además, los establecimientos de comercio deberán cerrar sus puertas a las 8:00 p.m. Podrán atender domicilios hasta las 11:00 p.m.