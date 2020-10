Andrés Camilo Osorio

Toque de queda, ley seca y prohibición a circulación de parrillero hombre son las medidas de seguridad que definió la Alcaldía de Yumbo para el puente festivo de Halloween.

Jhon Jairo Santamaría, alcalde de ese municipio, dijo que las determinaciones buscan evitar la propagación del covid-19 en ese municipio vecino a Cali, además de controlar otras situaciones de orden público.



Las medidas aplican para todo el municipio, tanto su zona urbana como rural.

Por ende, el toque de queda inicia el viernes 30 de octubre de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del sábado.

El sábado 31 de octubre, la medida va de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. del domingo. Y el domingo 1 de noviembre, la medida va de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

El alcalde Santamaría precisó que la prohibición de circulación de parrillero hombre queda fijada en los mismos horarios.

La ley seca (prohibición de expendio de bebidas embriagantes) quedó de la siguiente manera:



- 30 de octubre de 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 31 de octubre

- 31 de octubre desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 1 de noviembre

- 1 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 2 de noviembre

- 2 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 3 de noviembre.

"Esperamos que estas acciones nos ayuden a que no se nos incrementen los índices de contagios en el municipio de Yumbo", dijo el Alcalde, quien invitó a los ciudadanos a denunciar fiestas clandestinas al teléfono 3207490404.



Andrés Felipe Muñoz, secretario de Paz y Convivencia, dijo que se instalarán diferentes puestos de control con presencia de las autoridades para hacer requisas y revisión de documentos, así como el cumplimiento de las medidas en todo el municipio.

Sobre sector gastronómico

Cuando inicie el toque de queda, los establecimientos gastronómicos de Yumbo podrán seguir operando a puerta cerrada, ofreciendo sus productos a domicilio.

Excepciones

Las excepciones al toque de queda son para:

- Personas dedicadas a la entrega de domicilios: comida, víveres, productos farmacéuticos, entre otros.

- Personas que se desplacen en cumplimiento de sus actividades laborales, debidamente certificados.

- Miembros de la Fuerza Pública.

Yumbo suma 1.602 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia. El domingo pasado, se notificaron 20 nuevos casos.

Además, 63 personas han muerto por covid-19 en ese municipio.