Jhon Edward Montenegro Jimenez

La Alcaldía del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, decretó, este martes, toque de queda y ley seca para el puente festivo de Halloween. Además, restringió la circulación de motocicletas.



El toque de queda iniciará el 30 de octubre a las 10:00 p.m. y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del 31 de octubre.



Por su parte, el 31 la restricción se hará efectiva de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. del 1 de noviembre.



Mientras que el 1 de noviembre empezará a las 10:00 p.m. y terminará a las 5:00 a.m. del 2 de noviembre.



La norma también establece que los locales de comerciales, una vez decretado el toque de queda, solo podrán funcionar a puerta cerrada ofreciendo sus productos a domicilio y cumpliendo con los horarios establecidos en el decreto.



Las únicas personas que estarán exentas de esta medida serán aquellas dedicadas a la entrega de domicilios de víveres, productos farmacéuticos y comidas preparadas, quienes deberán estar debidamente acreditadas por el propietario del establecimiento.



La circulación de motocicletas estará prohibida de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. de cada día (iniciará el viernes y concluirá el lunes).



Adicionalmente, queda restringido el parrillero hombre o mujer durante el puente festivo.



La ley seca estará vigente de 6:00 p.m. a 10:00 a.m. (de viernes a martes). Sin embargo, el 31 de octubre iniciará más temprano (a las 4:00 p.m.).



El incumplimiento de estas medidas conlleva a sanciones contempladas en el Código de Policía y Convivencia Ciudadana.