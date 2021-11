Facebook dice adiós al reconocimiento facial que se usaba para etiquetar fotos y videos

Facebook dejará de usar el polémico sistema de reconocimiento facial en respuesta a preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios, anunció este martes Meta, su casa matriz.



El anuncio se produce en momentos en que Facebook batalla contra una crisis de envergadura en Estados Unidos tras la filtración de documentos que afirman que sus ejecutivos sabían que la plataforma podría causar daño, en particular a los menores.



La crisis derivó en renovados llamados de legisladores y autoridades para impulsar una regulación del gobierno.



El cambio acaba con una función que identificaba automáticamente a las personas que aparecían en las fotos y videos de los usuarios de la red social, una función clave para que Facebook construyera una biblioteca global de rostros que generó gran controversia.



"Esta modificación representará uno de los mayores cambios en el uso del reconocimiento facial en la historia de la tecnología", escribió Jerome Pesenti, vicepresidente de inteligencia artificial de Meta.



"Hay muchas preocupaciones sobre el lugar que la tecnología de reconocimiento facial ocupa en la sociedad y los reguladores aún están en el proceso de proporcionar un conjunto claro de reglas que rijan su uso", agregó en un comunicado.



El cambio "resultará en la cancelación de más de mil millones de perfiles individuales de reconocimiento facial", indicó en el texto, y agregó que la desconexión del sistema se producirá en las próximas semanas.



Los defensores de la privacidad saludaron la noticia, aunque algunos se mostraron escépticos al considerar que apenas se trata de un esfuerzo por ganar puntos en medio de recientes desastres de relaciones públicas.



"Recibo comentarios igualmente divididos entre personas que piensan que la decisión de Facebook de dejar de usar su sistema de reconocimiento facial y eliminar las huellas del rostro es una gran cosa y aquellas que creen que se trata de un intento desesperado por obtener titulares positivos que no cambian nada sustancialmente", tuiteó Eva Galperin, directora de ciberseguridad en la Watchdog Electronic Frontier Foundation.



Preocupaciones sobre la privacidad

La identificación facial, lanzada en 2010, pasó por cambios para reforzar la privacidad, que sin embargo no impidieron una importante demanda que obligó a Facebook a acordar el desembolso de 650 millones de dólares en 2020, luego de que la justicia alegara que había recopilado ilegalmente información biométrica para "etiquetar rostros" en violación de una ley de privacidad de Illinois de 2008.



Se trató de uno de los acuerdos más sustanciosos para un caso de privacidad en Estados Unidos, superado solo por los 5.000 millones de dólares que Facebook acordó pagar a la Comisión Federal de Comercio por sus prácticas en el manejo de datos. Ambos están a la espera de la aprobación judicial.



Varias ciudades estadounidenses, incluida San Francisco, aprobaron prohibiciones sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial. Existe preocupación sobre la creación de grandes bases de datos con la posibilidad de errores en la identificación de algunas personas.



Ante la presión de los medios y organizaciones en Estados Unidos, los gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, IBM y Google dejaron, al menos temporalmente, de vender software de reconocimiento facial a las fuerzas policiales.



"El reconocimiento facial es una de las tecnologías más peligrosas y políticamente tóxicas jamás creadas. Incluso Facebook lo sabe", dijo Caitlin Seeley George, dirigente del grupo de defensa digital Fight for the Future.



Facebook acaba de cambiar el nombre de su empresa matriz a "Meta", en un esfuerzo por generar atención sobre su visión de realidad virtual para el futuro.



Facebook, Instagram y WhatsApp, que son utilizados por miles de millones de personas en el mundo, mantendrán sus nombres bajo el cambio de marca.