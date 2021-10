WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del próximo lunes

WhatsApp dejará de ser compatible con los teléfonos inteligentes con sistema Android 4.0.4 y anteriores, así como aquellos iPhone que no se hayan podido actualizar a iOS 10 o versiones posteriores, a partir del próximo lunes 1 de noviembre.



Así lo dio a conocer la empresa en la documentación de ayuda de la aplicación.



Lo anterior afecta a varios modelos de smartphones que corren con estas ediciones de los respectivos sistemas operativos.



En el caso de iPhone, la medida cubre al iPhone 4S y modelos anteriores. Cabe resaltar que aunque algunos medios han asegurado que también se verían afectados los iPhone SE (primera generación), 6S y 6S Plus, estos teléfonos aún reciben las actualizaciones del sistema operativo de Apple.



Basta con que el equipo cuente con la última versión de iOS -actualmente es la 15.1- para que pueda correr sin problemas la aplicación. Para saber qué versión tiene el celular, el usuario debe revisar en Configuración > General > Información > Obtener información sobre el iPhone; en caso de estar desactualizado, puede seguir estos pasos para actualizarlo.

Por otra parte, los equipos con Android 4.0.4 o previo que se verán afectados y no podrán usar WhatsApp son los siguientes:



Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.



LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD y 4X HD, y Optimus F3Q.



ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987y Grand Memo.



Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, y Ascend D2.



Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L and Xperia Arc S.



Otros dispositivos

HTC Desire 500, Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, UMi X2, Faea F1, THL W8 y Lenovo A820.

Copia de seguridad

En caso de tener alguno de los dispositivos en los que no funcionará WhatsApp a partir del 1 de noviembre, desde la aplicación aconsejan hacer una copia de seguridad del historial de chats antes de esa fecha.



Para hacerlo, basta con ir a WhatsApp, tocar el ícono de más opciones y allí buscar la ruta Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar.