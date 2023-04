Vuelve y trina: Gustavo Petro lanzó nueva 'pulla' al presidente de El Salvador, Nayib Bukele

Trino va y trino viene, en esas se la pasan el presidente Gustavo Petro y Nayib Bukele, su homologo de El Salvador, quienes encontraron en Twitter el sitio para cuestionarse sus mandatos.



En esta ocasión, el Presidente de Colombia escribió un trino dedicado al principal mandatario de El Salvador, en el que le decía que "aquí la prensa siempre que digo esto mismo que hoy dice The New York Times, titula “Petro arremete” cuando quien ha arremetido contra los Derechos Humanos es otro, que aquí mitifican porque esperan que eso se haga en Colombia”.



Dicho comentario hace referencia a una publicación de The New York Times, en el que denominaron a Bukele como un líder autocrático, pues aseguran que a pesar de que la criminalidad en el país centroamericano ha disminuido, esto también ha ocasionado la erosión de las libertades civiles en El Salvador.

Aquí la prensa siempre que digo esto mismo que hoy dice el New York Times, titula "Petro arremete" cuando quien ha arremetido contra los Derechos Humanos es otro, que aquí mitifican porque esperan que eso se haga en Colombia. https://t.co/CvFDXEx4Gc — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023



Cabe recordar que durante esta Semana Santa, el presidente Petro ya se había referido a Bukele. “Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano. En mi opinión, el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia”.



En ese momento, el comentario surgió por un artículo de prensa que indicaba que las cifras de reducción de homicidios en El Salvador no eran exactas.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha defendido de las críticas de otros países y de los organismos internacionales indicando que "si maquilláramos los números… ahí estarían los cadáveres en las calles”.