"Tengo la capacidad para manejar Cali": Miyerlandi Torres sobre su posible candidatura a la Alcaldía

A pesar de haber estado en esta Administración, el trabajo ha hablado por mí y mis resultados son diferentes”, asegura Miyerlandi Torres, quien renunció la semana pasada a la Secretaría de Salud de Cali.



Dice que su retiro estuvo relacionado con querer descubrir “la viabilidad de su nombre” para aspirar a la Alcaldía de Cali y que, a pesar de que tiene el conocimiento para asumir ese reto, le preocupa destruir su imagen, ya que, de ser candidata, la “van a relacionar con todo lo que posiblemente pueda hacer daño”.



La exfuncionaria también reconoce sentirse insatisfecha y frustrada ante quienes atribuyen sus logros en la vida política a Dilian Francisca Toro, porque “es como si las capacidades que he tenido se las debiera a otra persona”.



Le puede interesar: Con la asistencia del presidente Gustavo Petro, Asocapitales celebrará este lunes sus 10 años



¿Qué le dijo el alcalde Ospina cuando le presentó su renuncia?

Fueron varias conversaciones sobre el tema, me dijo que tomara la mejor decisión para mí y para mi familia, que pensara muy bien si era el mejor momento para retirarme. Pienso que los problemas de la Secretaría de Salud no eran una carga para él y me mostró gratitud. Fueron dos o tres conversaciones mientras yo pensaba en tomar una decisión objetiva; creo que llegó el momento, y al final fue una conversación de mucha gratitud.



Eso fue lo que me dijo al final, que gracias por el trabajo, así como yo le agradezco la oportunidad que me dio de ser Secretaria. Nunca tuvimos previsto que se iba a presentar una pandemia, pero gracias a eso pude mostrar mi trabajo y liderazgo.



¿Qué fue lo más difícil del manejo del Covid-19 en la ciudad?

A nivel laboral fue tener la capacidad de liderazgo, porque fueron momentos muy estresantes cuando empezamos el proceso de vacunación, porque debíamos administrar la ruta, pero en ese momento mi liderazgo se ganó la credibilidad y la confianza de las personas. Cuando llegó la vacunación ya no tenía la autonomía para administrar las dosis porque dependíamos de otras entidades y fue difícil asumir el reto de articular entre todos para desarrollar un buen trabajo en la ciudad.



¿Y a nivel personal?

El momento más duro fue cuando mi hija estaba en virtualidad, era estudiante, estaba sola, encerrada en la casa, viendo el celular o el computador, y al final del 2020 e inicio del 2021 me di cuenta que ella me necesitaba, que necesitaba mi atención y que ya no podía seguir dejándola más tiempo sola, esa fue la prueba más dura.



En ese momento ella tenía 14 años y parecía que todo lo podía sola, entonces no me preocupaba; era la mejor estudiante y todo iba bien en el colegio.



Es por eso que empecé a trabajar en la salud mental, porque no nos damos cuenta qué tanto afectó a las personas el encierro y la falta de contacto con el exterior.



¿Qué le quedó pendiente por hacer en la Secretaría de Salud?

Hay varios temas, porque en todo dejé la semilla. A veces digo que fui la secretaria de la pandemia por dos años, y que solo fui secretaria de Salud por un año. Creo que alcancé a posicionar el tema de salud mental, pero apenas dejamos el punto de arranque, necesita más fuerza y liderazgo para convencer no solo a los líderes regionales sino también a los nacionales de que la salud mental hace parte de la salud pública y que requiere recursos y que se conformen grupos que piensen cómo se empieza a hablar sobre esto en el sector educativo con los niños y los jóvenes.



Sabemos manejar el dolor, el cáncer; hay tamizajes cardiovasculares, de diabetes, hay tratamientos para todo, pero de la salud mental no sabemos ni cómo se hace un buen tamizaje o cómo identificar los riesgos.



Le puede interesar: Análisis: ¿Cuál es el poder político que tiene la Primera Línea?



¿Qué más le habría gustado hacer?

Posicionar los indicadores de salud pública, porque en el 2021 se vieron afectados por el encierro, por no ir a las consultas o por las consultas virtuales. Mi tranquilidad en ese asunto es que dejé un derrotero, quedaron identificados cuáles son los problemas, los comités de choque, los planes de intervención, y creo que eso quedó bien planteado.



Además, se debe trabajar en el fortalecimiento en infraestructura; las empresas sociales del Estado crecieron en presupuesto, pero en proyectos de infraestructura se debe hacer algo más concreto.



¿Cómo abordó la desestabilización económica en el sistema de salud?

En el sistema de información del Ministerio de Salud se observa cómo las empresas sociales del Estado crecieron en presupuesto desde el 2020 y el 2021 por la alta facturación que tuvieron. Si hubo empresas que crecieron durante la pandemia, esas fueron las empresas de salud, por la alta demanda de servicios. Ahí hubo una estrategia gerencial de cómo ese aumento de ingresos se debe manejar con gastos y costos controlados y administrados adecuadamente.



También dejamos unas rutas para terminar con un buen equilibrio financiero y unos planes de choque en cada una de las actas de las juntas de empresas sociales del Estado. Se hizo la notificación a las entidades competentes por los que no acataron las recomendaciones.



¿De qué depende que tome la decisión de postularse a la Alcaldía?

Lo que siento, y mi intuición es bastante valiosa, es que el cargo da cierto poder, una imagen y un estatus, y la gente, lo quiera uno o no, lo busca a uno por eso. Me quiero retirar, quiero estar en la calle, tener reuniones con otros sectores, con otras poblaciones donde pueda ver realmente qué tan viable puede ser mi nombre para una alcaldía, qué tanto posicionamiento tengo y qué tan capaz puedo ser, porque esto no es un tema individual, es de estrategia, de alinear gente, de que realmente tenga credibilidad y confianza. Ahí ya podría haber un punto de partida, por eso es necesario pensarlo con cabeza fría.



¿Se siente capacitada para manejar esta ciudad tan compleja?

Creo que es un reto gigantesco, y creo, como en la administración que tuve en la pandemia, que tengo el conocimiento y las capacidades, pero también sé que solo no se puede, que es necesario generar alianzas y acudir a los expertos. La Alcaldía que llegue debe tener aliados y asesores que apoyen y acompañen a la dirección, independientemente de quien sea, porque pienso que una persona puede tener capacidades administrativas, de conocimiento y experiencia, pero siempre se debe estar acompañado, y yo creo que ese fue mi éxito en la Administración.



¿Le molesta que la liguen constantemente con Dilian Francisca Toro?

A veces sí, es incómodo porque es como si las capacidades que he tenido como persona, profesional y líder se las debiera a otra persona y eso es muy triste; me causa insatisfacción y frustración, porque yo me hice sola. Conocí a Dilian cuando tenía 24 o 25 años, a pesar de que digan que soy prima, muchos tienen el mismo apellido. Dilian es mi prima en quinto grado de consanguinidad. ¿Eso qué viene siendo? Nada, pero infortunadamente tenemos el mismo apellido, o afortunadamente, porque uno no sabe en qué momento ha sido beneficioso. Yo le agradezco y la admiro por su trabajo. En un mundo machista como este, y más en la época que ella empezó su crecimiento como líder política, no es fácil.



Le puede interesar: Ya son más de 130 los puestos de mando por la vida liderados por el Ministerio del Interior



Se dice que usted va para la Alcaldía de Cali y ella para la Gobernación, ¿qué piensa al respecto?

Primero, agradezco muchísimo porque que esté sonando significa que la gente tiene confianza, y me gané el respeto y la credibilidad; parte de lo que me preocupa de lanzarme a la Alcaldía es destruir lo que construí a lo largo de mi vida, que es la imagen. Siempre me he esforzado por trabajar, estudiar y que la empresa donde yo esté quede en alto, esa ha sido la historia de las empresas en las que he trabajado.



Que las dos estemos allí, sé que es difícil para algunos que están pendientes de la política; sin embargo, como ya mencioné, no me pueden relacionar directamente desde la consanguinidad con ella y si en algún momento yo decidiera aspirar, estaría lejos de ese apoyo político, porque es impensable tener los dos cargos, me imagino yo.



¿Y no le preocupa que la relacionen con la Administración Ospina?

Si decido ser candidata me van a relacionar con todo lo que posiblemente pueda hacer daño. Para nadie es un secreto que la imagen del Alcalde no está bien y que pueden relacionarme como si fuera un legado de la Administración. Sin embargo, pienso que el trabajo habla por sí mismo. A pesar de haber estado en esta Administración, el trabajo ha hablado por mí y mis resultados son diferentes. Con lo que me he comprometido, lo he cumplido. Uno tiene cualidades, capacidades y actitudes independiente de dónde venga. No se puede estar marcado siempre por dónde haya estado y con quién haya trabajado.



¿Cómo ve el que, según las encuestas, Cali tiene el Alcalde con menos favorabilidad del país?

Ante todo, yo le manifiesto al Alcalde mi gratitud por haberme tenido aquí. Eso siempre lo voy a resaltar, así me digan que me van a dar palo, pero uno jamás debe ser ingrato. Cada uno tiene su estilo, su forma y sus capacidades. Le deseo que mejore, que logre con su equipo mejorar, porque sé que pueden tomar una ruta diferente. Es por Cali que eso debería de pasar, no solamente por una persona individual, sino por un colectivo, que es la ciudad.



¿Qué es lo que más la motivaría a lanzarse a la Alcaldía de Cali?

Cali tiene muchos temas que trabajar, uno de ellos es que se ha perdido, no solo aquí sino a nivel nacional, la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y la conciencia por la ciudad. Nos han vendido una idea de que el Estado y el Gobierno actual es el responsable de todo lo que le sucede a la ciudadanía; sin embargo, tenemos que pensar que se debe enviar un mensaje de que todos somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Hay que empezar desde las bases sociales para construir y renacer. Claro que todo implica que haya un crecimiento en infraestructura urbana, pero no se debe descuidar lo social.