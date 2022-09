"Siempre se respetará su derecho a expresarse": Petro sobre marchas en el país

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció frente a las manifestaciones que se adelantan este lunes por cuenta algunos gremios y colectivos opositores, que se tomaron las calles en diferentes zonas del país, para expresar el rechazo a las reformas que se han planteado desde el Gobierno.



El mandatario escribió en su cuenta de Twitter y acompañó el trino con una imagen de la Plaza de Bolívar a medio llenar:



“Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme”, escribió el mandatario, asegurando que las marchas en general no tuvieron ningún tipo de violencia.



Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme.



En general las marchas no tuvieron violencia. pic.twitter.com/kVFwvstbfk — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 26, 2022

Mientras que el presidente asiste a la reapertura de la frontera con Venezuela, a encontrarse con su homólogo Nicolás Maduro, de manera simultanea, en las principales ciudades del país, se registraron varias movilizaciones en rechazo a las reformas expuestas por el gobierno.



Las manifestaciones, en general, se han desarrollado de manera pacífica y con una asistencia considerable.



En Bogotá, aunque la marcha no alcanzó a llenar la Plaza de Bolívar si hubo una afluencia significativa de público. Los manifestantes gritaban “Fuera Petro”, como lo muestran videos difundidos a través de redes sociales



En la Cali, el panorama fue similar, la jornada inició sobre las 10:00 am desde el Parque de las Banderas, ciudadanos se movilizaron por las vías principales de la ciudad con destino a la Plazoleta Jairo Varela



En Medellín el punto de encuentro de los antioqueños fue en el Teatro Pablo Tobón, donde se entonó el himno nacional, y acompañados de pancartas emprendieron la movilización por la avenida La Playa con destino al Parque de las Luces. Videos en redes sociales registraron la multitud que se movilizó por las calles de la capital antioqueña.



En Bucaramanga, las manifestantes se congregan en la Plaza Luis Carlos Galán en pleno centro de la ciudad, de acuerdo con lo manifestado por organizaciones, la marcha se convocó como símbolo de protesta a la reforma tributaria, pensional y salud que esta impulsando el gobierno.



La convocatoria en Barranquilla estuvo liderada por los miembros de las reservas activas de las Fuerzas Armadas y empresarios, quienes se reunieron en cercanías de la estatua del Joe Arroyo, y desde allí partieron por la carera 44, marchando hasta llegar al paseo Bolívar.



“Esta marcha la hacemos previendo lo que pueda suceder con la reforma tributaria; hay unos aspectos que van a perjudicar no a un solo sector, sino a todos los colombianos; además, ese aumento a la gasolina va hacer que aumenten los productos de la canasta familiar”, dijo una de las voceras de la marcha en la capital del Atlántico, citada por El Universal.