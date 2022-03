Sergio Fajardo niega ser 'el de Santos' tras críticas por ser pareja de María Ángela Holguín

El candidato presidencial Sergio Fajardo, quien ha sido enfático en asegurar que 'Fico' Gutiérrez es el candidato de Álvaro Uribe, ahora está siendo criticado por estar rodeado de personalidades que lo convertirían a él en "el de Santos".



De hecho, en los últimos días han sido constantes los cuestionamientos al candidato de la Centro Esperanza sobre un posible apoyo a su campaña por parte de Juan Manuel Santos, esto teniendo en cuenta que varios de los integrantes de su equipo fueron ministros del gobierno del expresidente.



Aunque Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria y Luis Guillermo Rivera fueron ministros durante la presidencia de Santos, las críticas al exalcalde de Medellín se han enfocado en María Ángela Holguín, su pareja y quien fue canciller entre 2010 y 2018.



"Porque estoy con María Ángela Holguín entonces soy de Santos, eso no tiene asidero, que yo tenga de pareja a la exministra de él durante ocho años no puede significar que me convertí en santista", comentó Fajardo en diálogo con La FM al referirse a la relación que sostiene desde hace un tiempo con Holguín.



Incluso, hay quienes han asegurado que Fajardo sí contaría con el respaldo de los 'santistas' porque Luis Gilberto Murillo, su fórmula vicepresidencial, fue Ministro de Ambiente en el segundo periodo presidencial de Santos.



"Yo nunca he sido de nadie en términos políticos, me he construido a pulso, nunca he tenido un padrino o un mentor", aseguró y, además, recalcó que incluso, en su momento Santos le ofreció ser parte de su gobierno como ministro, pero que él no aceptó. "Le dije que no, que muchas gracias porque no compartía su proyecto político".



Fajardo, quien ha asegurado en varias ocasiones que no cuenta con el apoyo de ningún líder político, enfatizó en que buscará llegar a la Presidencia sin que lo definan como "el de", haciendo referencia al candidato del Equipo por Colombia que, incluso él, lo ha llamado "el de Uribe" o "Duque de 2022".