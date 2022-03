"No he dicho nada que no sea verdad": Francia Márquez sobre polémica con César Gaviria

Francia Márquez se refirió este jueves a sus declaraciones que llevaron a que el expresidente César Gaviria declinara los diálogos para apoyar al Pactó Histórico, y aseguró que lamenta que el líder del Partido Liberal haya tomado esa determinación.



En diálogo con Caracol Radio, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro destacó que lo que debería ser noticia es que ella esté haciendo historia en la política nacional y no que el expresidente haya anunciado una decisión que, según Márquez, ya estaba tomada.

"Lamento que la noticia sea que César Gaviria se va y que renuncie a los diálogos con el Pacto Histórico por mi declaración. La noticia debió ser la importancia de que hoy una mujer como yo esté participando en política y esté a punto de ser la vicepresidenta de Colombia. ", mencionó.



Márquez destacó que, aunque aun no ha hablado con el candidato presidencial del Pacto Histórico sobre lo ocurrido con Gaviria, invita al líder del Partido Liberal a que demuestre que sus declaraciones no son ciertas, a pesar de que ella piense lo contrario.



"Yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que dije es que César Gaviria representa el neoliberalismo, y es verdad, esa no es una mentira, y sí no es más de lo mismo que lo demuestre, que está dispuesto a la construcción de un país que se plantea cambios", comentó Márquez, quien en las consultas interpartidistas obtuvo

una masiva votación.



De igual manera, aseguró que la polémica evidenció lo que, según ella, ya estaba claro y es que el expresidente Gaviria está de lado del candidato del Equipo por Colombia, 'Fico' Gutiérrez.



"Yo no puedo ser la excusa que justifique la llegada al partido que está hoy impulsando al candidato uribista, a Federico Gutiérrez, esa es una decisión que él ya había tomado y lo que buscó fue un trampolín", dijo.

Entre tanto, frente a lo que pasará con relación a los diálogos con el líder del Partido Liberal y de su bancada, Márquez recalcó que no se trata de que ella esté o no dispuesta, sino de que Gaviria acepte las propuestas de cambio que el Pacto Histórico plantea.



"Lo que tengo claro es que este país se tiene que transformar con todos los colombianos y colombianas. La pregunta para él es: si como colombiano, como un líder político, ¿está dispuesto a plantear transformaciones para este país? La gente quiere salud y no como negocio, sino como derecho, la gente quiere educación, quiere tener condiciones para producir, el campo colombiano no produce", precisó.