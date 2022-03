Se acabó el diálogo: César Gaviria le cierra las puertas al Pacto Histórico

El rechazo que hizo este miércoles la candidata a la vicepresidencia de la República, Francia Márquez en la fórmula con Gustavo Petro, de cerrar la posibilidad de trabajar políticamente en la campaña con el expresidente de la República y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, cerró la oportunidad de que esa colectividad se adhiera al Pacto Histórico con miras a la primera vuelta presidencial.



Durante el acto de su presentación como candidata vicepresidencial, Márquez señaló al ser preguntada sobre la relación con el liberalismo que: “Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal, siempre dijimos que con el Partido Liberal hay toda la apertura y la disposición de avanzar como tal. El problema es con César Gaviria como persona, él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo. El país necesita un cambio, bienvenido el Partido Liberal y aquí está”.



Tras ese rechazo a su nombre, el expresidente Gaviria expidió una declaración en la que señaló que “las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez candidata a la vicepresidencia del pacto en presencia del candidato Gustavo Petro constituyen una ofensa inaceptable, y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político”.

La llegada del liberalismo a la campaña había empezado a tomar fuerza hace dos semanas cuando Gaviria se reunió con Petro para evaluar un posible apoye del partido a su nombre. Gaviria en su declaración manifestó que “la política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal. La principal razón de mi reunión con el señor Petro en vísperas de la contienda electoral tuvo como principal propósito comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro”.



El jefe liberal planteó además en su comunicado que “le expresé que un debate con el Partido Liberal sería respetuoso y carente de ofensas personales y me pareció que el lo compartió”.



Según Gaviria, es la segunda vez que en días recientes la “señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones. En el día de ayer tuve conversaciones con las dos bancadas para prepararnos a tener charlas con los candidatos”.



Y cerró de manera contundente su declaración manifestando que “mientras yo sea presidente del Partido Liberal doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político. Siento mucho que el Pacto Histórico piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. Deseo que a nuestro país no le espere ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas”.



Entre los sectores liberales que abiertamente apoyan a Petro están los senadores Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe. También hay otros congresistas actuales que han expresado su acompañamiento al líder de la izquierda pero no lo han evidenciado de forma abierta.



Por otro lado, la mayoría de los congresistas liberales están con Federico Gutiérrez, en especial toda la bancada de Costa Caribe.

Ante las declaraciones del exmandatario y jefe del partido Liberal sobre el cierre de posibilidades con el Pacto Histórico, Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter que esperaba que el liberalismo reaccionara y comprendiera la importancia del cambio que necesita el país.



Así mismo, el candidato a la presidencia de Colombia criticó el hecho de que el grupo político no acepte los juicios de valor que buscan potenciar al pueblo colombiano.