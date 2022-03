‘Fico’ Gutiérrez confirma apoyo del Partido de la U y anuncia reunión con Juan Manuel Santos

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, recibió el apoyo del Partido de la U, y además anunció que espera tener una reunión con el expresidente Juan Manuel Santos, para hablar del acuerdo de paz. Su fórmula vicepresidencial aún no la anuncia.



Gutiérrez estuvo reunido en la mañana con la bancada del Partido de la U, en cabeza de su directora Dilian Francisca Toro y el exprecandidato Enrique Peñalosa, en donde se firmó un compromiso de trabajo en caso de ganar la Presidencia de la República.



El documento denominado ‘Claves para un Gobierno Democrático en Colombia', tiene tres ejes grandes transformaciones económicas, grandes transformaciones sociales y paz y seguridad.

Al entregar el apoyo, Dilian Francisca Toro, señaló que “hoy la coyuntura del país ostenta grandes retos que requieren cambios inmediatos y estructurales, Colombia exige una política innovadora que, respondiendo a las necesidades ciudadanas, concilie el cambio y la continuidad con las soluciones concretas”.



Por su parte el candidato presidencial manifestó que “necesito a los partidos políticos no solo para ganar, sino para gobernar” y además agradeció el acompañamiento de la U. Le expresó además que le mueve el deseo de transformar la institucionalidad, recorrer el país y trabajar por las regiones.



Por otra parte Gutiérrez, anunció que buscará un diálogo con el expresidente Santos. “Hablaré también con el expresidente Juan Manuel Santos y hablaremos sobre todo con la implementación del Acuerdo de Paz y sobre todo de cómo se necesita es una paz real en los territorios, en donde garanticemos la seguridad, pero también la inversión”.



Frente al tema del acuerdo sostuvo que “yo no me voy a devolver a una discusión de cinco o seis años, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero eso implica que las Farc también tienen que cumplir, porque no me han cumplido a las víctimas”.



Respecto a la fórmula vicepresidencial, Gutiérrez aseguró que aún no la tiene, pero se conoció que ´peste jueves en una visita que hará a Barranquilla, el candidato presidencial podría anunciarlo y que al parecer sería una mujer.