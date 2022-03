Es oficial: Francia Márquez será la formula vicepresidencial de Gustavo Petro

Como se había anticipado desde la semana pasada, la líder afro y exprecandidata en la consulta del Pacto Histórico, Francia Márquez, fue oficializada por el candidato Gustavo Petro como su fórmula para la vicepresidencia de la República.



En un evento al que asistieron dirigentes de la izquierda, el liberalismo y de la derecha incluso, Petro anunció cuáles serán las funciones que cumplirá Márquez desde el 7 de agosto si ganan la Presidencia de la República.



"Me llamo Francia Márquez y quiero que Gustavo sea mi Presidente, y por supuesto, quiero ser su vicepresidenta", así concluyó su discurso Francia Márquez en el que recalcó que una de sus principales tareas en el mandato será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios marginados del país.



“Hemos decidido que la formula vicepresidencial, que no es la segunda, no es uno y dos, sino uno y una, sino equipo… Que ese equipo tenga en la Vicepresidencia de Colombia a Francia Márquez, quizá la mejor candidata que hemos tenido en los últimos tiempos”, manifestó Gustavo Petro oficializando y dando el recibimiento a la lideresa social.



No es uno y dos, es uno y una, en un equipo trabajando por Colombia.



Me alegra en el corazón que @FranciaMarquezM nos acompañes en este viaje que arranca para ganar en primera vuelta. #CambiaLaHistoria pic.twitter.com/RsqUUOKWra — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2022

Francia Márquez agradeció a Petro, al Pacto Histórico y a todo el movimiento social que la ha acompañado. “En primer lugar, deseo agradecer a Dios por permitirme ver y vivir este día, solo por su misericordia estamos hoy aquí. Agradezco a nuestro compañero candidato presidencial y futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro, por designarme como fórmula vicepresidencial, así mismo y de manera muy especial al Pacto Histórico, a su militancia, a todo el movimiento social, a los sectores, movimientos y partidos políticos que lo representan”, expresó Márquez.



La lideresa manifestó que asumía este cargo en nombre de las mujeres que han enfrentado la guerra en el país, la exclusión, la violencia y la desigualdad.



“Asumo este compromiso con la certeza de que este esfuerzo lo haremos con amor y entusiasmo, pero también con la responsabilidad que requiere la enorme tarea de hacer de Colombia un país más justo”, agregó la exprecandidata.

Las y los invito a seguir la transmisión en vivo donde anunciaremos la fórmula vicepresidencial.



Comparte con tus amigos y amigas, juntos lograremos que Colombia sea una potencia de la vida.https://t.co/WEoWX1RdHU — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2022

¿Quién es Francia Márquez?

Oriunda de la vereda Yolombó, ubicada en el corregimiento La Toma del municipio de Suárez, Cauca, la lideresa de 36 años ha trabajado en el fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas en el Norte del Cauca y del país.



Márquez es abogada de la Universidad Santiago de Cali, ha sido parte de la Organización Proceso de Comunidades Negras (PCN), y es representante legal del Consejo Comunitario Afrodescendiente del corregimiento La Toma. Además, es presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó y consejera del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.



En el proceso de paz con las Farc, Márquez apoyó desde el PCN y la Comisión Étnica para la Paz la incidencia para la participación de los pueblos étnicos en los diálogos de La Habana.



En el 2018, fue candidata a la Cámara de Representantes, a la Circunscripción Especial de Comunidades Negras y precandidata presidencial por el Pacto Histórico, en el cual obtuvo el segundo puesto en la coalición Pacto Histórico con 785.215 votos, superando así a candidatos con un largo recorrido en la política.