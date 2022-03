Con críticas al liberalismo, Sergio Fajardo inscribió su candidatura presidencial

En medio de la inscripción de su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se refirió a la decisión del partido Liberal de descartar cualquier apoyo a su campaña presidencial.



El exalcalde aseguró que el actual partido Liberal no es la agrupación que realmente representa las ideas liberales que han prevalecido durante años en la política colombiana.



"Es increíble que un partido, con la historia que tiene el liberalismo en Colombia, con lo que ha significado las ideas liberales en nuestro país, hoy esté pensando si escoge entre Duque y Uribe o Petro, eso significa que no tienen una identidad, que la perdieron y el pueblo liberal se merece la identidad que nosotros les vamos a dar", expresó Fajardo.



El exalcalde afirmó que quiénes ahora representan las ideas liberales son el Nuevo Liberalismo y los diferentes apoyos personales que ha recibido desde ese partido.



El candidato de la Centro Esperanza reiteró que el antiguo partido Liberal ya no existe: "A todas esas personas liberales, que hay montones por Colombia, los convocamos a la libertad, a defender las ideas".



Aunque se ha reiterado que el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, es el candidato del uribismo, recientemente el partido Centro Democrático incluyó el nombre de Fajardo en la consulta interna de esa colectividad para definir a quién apoya.



Frente a esa posibilidad, el exalcalde aseguró que no recibirá algún apoyo que provenga del Centro Democrático.



"La respuesta es simple y corta, no. Nosotros representamos un proyecto que va a cambiar, este es un proyecto político, que no tiene nada que ver con el Gobierno actual que ya lo dijimos ha sido un fiasco, es camino Colombia lo va a cerrar, somos el cambio con ilusión que nos merecemos", aseguró Fajardo.



El candidato presidencial también aseguró que su campaña no representa al expresidente Juan Manuel Santos.



Su fórmula vicepresidencial, el exministro Luis Gilberto Murillo, aseguró que continuará trabajando por las regiones.



"Colombia necesita sumar y construir, por eso acepte con mucho orgullo ser vicepresidente de esta candidatura, la cuál tiene una agenda propositiva que marcará el camino de la colombianos, especialmente desde las regiones", aseguró Murillo en la Registraduría.