¿Se desmorona el Pacto Histórico de cara a las elecciones regionales? El difícil momento de la Coalición de Petro

“La creación de partidos y el hecho de que algunas reformas han representado, más que una consolidación de la coalición de Gobierno, una especie de Florero de Llorente, y el que con el paso de los días se vea que, en vez de aclararse el panorama, el nivel del conflicto y las diferencias se profundizan, es una antesala de lo que va a ser la competencia electoral en octubre”.



De esa forma el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Del Rosario, Carlos Charry, analiza las recientes divisiones al interior del Pacto Histórico, acentuadas por factores como el lanzamiento de La Fuerza de la Paz, movimiento creado por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien está siendo señalado por supuestamente ofrecer avales a políticos lejanos al proyecto del Pacto.



Situación que ya se había evidenciado antes de que la reforma a la salud fuera radicada ante el Congreso y que se afianzó con el debate de si debía tramitarse como ley ordinaria o estatutaria y que se ha traducido en aireados reclamos desde los partidos Liberal, Conservador, La U y Alianza Verde, ante la posible desaparición de las EPS.



Lea además: "No mal informe a la gente": Gustavo Petro a exministro de salud tras crítica a la reforma a la salud



En ese sentido, Charry añade que “lo que se está viendo es que el Ejecutivo tiene una coalición frágil y que su creación fue más de carácter electoral que político. Es decir, no era programática, sino que se hizo a la carrera y no bajo unos fundamentos de Gobierno y de concepción de país. Por ejemplo, muchas de las reuniones que tuvo Gustavo Petro con el expresidente César Gaviria terminaron en conflicto, pero al final los liberales lo apoyaron para la segunda vuelta. Fueron acomodos muy improvisados”.



Asimismo, el politólogo Fernando Giraldo advierte que esa fragmentación en el Pacto se debe a que “nos encontramos en un contexto de competencia electoral por el poder territorial y eso empieza a condicionar no solo comportamientos, sino que entra en juego una lucha de intereses políticos por ganar las elecciones y adquirir poder a nivel nacional. Quiere decir que una vez que ya quedó todo decantado con las presidenciales y las legislativas, queda por definir la distribución del poder en las regiones”.

“Invito a la bancada del Partido Conservador a rechazar este proyecto de ley que busca reformar la salud de los colombianos”, Nicolás Echeverry,

senador conservador.



Además, señala que en los comicios de octubre “dada la importancia que tienen, y ya que la izquierda está en el poder a nivel nacional, la disputa va a ser casi que a muerte, en el sentido de que los partidos quisieran quedarse en el Gobierno y, por lo tanto, requieren respaldarlo para mantener la cuota burocrática, pero al mismo tiempo quieren libertad para postular a sus propios candidatos, o sea, jugar a dos bandas”.



De su lado, el consultor político Miguel Jaramillo advierte que “durante muchos años los presidentes de Colombia han tratado de que en estos comicios de mitad de periodo se reafirme el poder que tienen desde la Casa de Nariño. Sin embargo, los que han tenido mayor popularidad en la historia reciente del país ni siquiera han podido reeditar su poder en las regionales. Para citar un caso: en el año 2002 llega Álvaro Uribe y en las elecciones del 2003 eligen alcaldes de izquierda en Bogotá y Medellín”.

La representante por el Pacto Histórico Cámara Gloria Arizabaleta renunció a la vicepresidencia de la naciente Fuerza de la Paz por los avales anunciados por el líder de la colectividad, Roy Barreras.



Lea aquí: ¿Petro publicó un 'fake tuit'? La polémica que se armó por fotos de hospitales de Venezuela



“En el caso de la coalición, hay varios partidos inconformes por la poca participación que les ha dado el Gobierno a nivel burocrático y en cuanto a protagonismo político, pero también veo sectores más santistas o de política tradicional, incluso de derecha y centro, que participaron del Pacto Histórico, conformando ahora sus propios partidos y sus propias fuerzas, sabiendo que el Pacto está haciendo agua y que no le va a alcanzar para lograr en las regionales lo que logró con el Congreso y lo que llevó a Petro al primer cargo Ejecutivo del país”, explica Jaramillo.



De acuerdo con él, Charry indica que “muchas de las reformas presentadas por esta Administración se han hecho a la carrera o se han visto así y por eso varios miembros de la coalición observan que muchas de ellas no representan los acuerdos ni las expectativas por las cuales se integraron al Pacto. Entonces, hay un ambiente muy enrarecido y va a ser una competencia dura, que da la impresión de que cada quien va a pescar en río revuelto”.

“Grandes retos”

La politóloga María Alejandra Arboleda agrega que “el partido de Gobierno tendrá grandes retos en la puja por las alcaldías y las gobernaciones, porque es una coalición que está compuesta por diferentes actores que se unieron para llegar como una sola fuerza política al Congreso y para lograr que Gustavo Petro y Francia Márquez llegaran al poder”.

“Miembros de la colectividad empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y grupos corruptos de la política”, Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico.



Sin embargo, señala que “así como en su momento fue una gran fortaleza que les permitió cautivar diferentes votantes, ahora va a significar un desafío cómo van a definir los avales y eso va a ser muy complicado. ¿Quién va a ser ese líder que va a definir los candidatos en las regiones? Porque es un partido que logró unos resultados muy importantes en las presidenciales del 2022 y muchas personas van a querer el aval del Pacto Histórico”.



Le puede interesar: ¿Qué esperan los jóvenes del PND? Estos son los temas que piden debatir en el Congreso

“Las reformas no se hacen con base en lo que piense una sola persona, sino que hay que escuchar a todos, y Carolina Corcho tendrá que tener esa disposición”, Dilian Franacisca Toro, directora del Partido de la U.



Por ello, Giraldo anota que la aspiración de sacar un buen resultado electoral sin abandonar al Ejecutivo hará que “todos los miembros del propio Pacto y los que están en la coalición legislativa traten de establecer alianzas y andar como ‘caminando sobre huevos’. Eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando Dilian Francisca Toro critica a Petro, pero no se retira. Entonces esa disputa será muy dura, porque los políticos, más allá de interesarse por quién tienen la Presidencia y el Legislativo, lo que les importa es quién tiene la fuerza en las regiones”.



De otro lado, Arboleda considera que una de las razones por las que a los partidos de la coalición les está costando hacer alianzas y se han distanciado de cara a los comicios de octubre es porque “hay puntos, como la reforma a la salud, en los que no están de acuerdo y específicamente hay varias líneas rojas que los partidos Liberal, Conservador y La U han manifestado sobre ella”.



“En cuanto a la Alianza Verde, que se reunirá esta semana para hablar de las diferentes reformas, lo que demuestran es una división interna, porque unos están de acuerdo y otros no con respecto a la reforma a la salud, por, según algunos, esa iniciativa no responde a un diagnóstico acertado del sistema de salud actual. Entonces, hace muy difícil generar alianzas cuando hay una ministra cerrada a escuchar las diferentes opiniones y a que le manifiesten esos grandes riesgos”.