"No mal informe a la gente": Gustavo Petro a exministro de salud tras crítica a la reforma a la salud

"No mal informe a la gente”: desde su tribuna favorita: Twitter, y con una fuerte despachada el presidente Gustavo Petro le respondió al exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien a través de un video de TikTok crítico la reforma a la salud.



Por medio de un video de TikTok y con toda la animación que caracteriza las publicaciones de esta red social, el exministro de Salud se despachó contra la reforma a la salud del Gobierno Petro.



Por tal razón, el mandatario no ocultó su enojo y le dijo al exjefe de la cartera de Salud: ¿Quien le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos. Que el exministro no mal informe a la gente”.

Que el exministro no malinforme a la gente https://t.co/sLsS5XHtkZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 24, 2023



Sin embargo, se debe anotar que la discusión y el video de Ruiz se originan por un video publicado por el político y presentador Agmeth Escaf, en el que plantea algunos argumentos que el exministro no comparte.



“¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? Las EPS funcionan como una aseguradora, sí, así como cuando pagas el seguro de tu carro, de tu moto. Te choques o no, igual, tienes que pagar”, dice en el video el representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf.



“Te enfermes o no, la Adres, que es la entidad encargada de manejar los dineros de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema. 1.120 mil pesos y un 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros”.



Con respecto al primer comentario hecho por Escaf en su video, el exministro de Salud en su video le responde que "de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio a la EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando las atenciones en salud”.



“Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le dé un cáncer. Cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos, colombianos, y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar”, contestó Ruiz al segundo argumento que hace el representante del Pacto Histórico.



Por último, en el video de Fernando Ruiz aparece la parte en la que Agmeth Escaf asevera que "si te enfermas, las EPS pierden, porque tienen que invertir plata en ti. Si no te enfermas y no usas el sistema, ellos ganan".



Frente a eso, el exministro de Salud le dice al político y presentador que se informe más, porque "no hay que tomar posición sin haber tenido información y sin haber dado un debate a profundidad. Es lo que necesita esta reforma. Es una responsabilidad histórica para todo el Congreso de la República, aquí los colombianos nos estamos jugando la vida”, puntualizó Ruiz.