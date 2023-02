En momentos en que aún sigue en el foco de la polémica por aceptar que fuma marihuana todos los días, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Susana Gómez o Susana Boreal como ella se hace llamar, está en otra polémica que le podría llevar a una investigación.



El abogado y veedor público Daniel Briceño, denunció este viernes que la congresista de la República, tiene vinculado en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, a una persona que no tiene las condiciones profesionales para ocupar el grado en que está nombrado y quien además, según denunciaron en las redes sociales, sería su pareja sentimental.



Desde su cuenta de Twitter y con unos documentos al respecto, Briceño denunció que “la Representante Susana Boreal le paga 9.280.000 mensuales al señor Christhian David Guzmán como asesor en su UTL, quien solo acreditó cinco semestres de ciencia política y tres años de experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular”.



Lea aquí: Opinión: ¿Para qué el presidente Petro querría facultades legislativas?



En su investigación el abogado dice haber encontrado que “el señor Christhian David Guzmán es la persona que más gana en la UTL de la representante Susana Boreal. En la hoja de vida de la función pública no reportó ningún tipo de experiencia laboral”.



La única certificación, de acuerdo al denunciante, la expidió en julio de 2022, el entonces senador petrista Gustavo Bolívar, en donde se indica que Guzmán fue su asesor político entre el 5 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2019.



Para abogado Briceño las irregularidades en el nombramiento de Guzmán radican en también en que sólo se afilió al sistema de seguridad social hasta junio de 2019, cuando acabó el supuesto contrato con Gustavo Bolívar como UPC adicional y solo fue cotizante hasta que entró al Congreso en 2022.



“Lo anterior nos lleva a dos caminos: Christhian Guzmán no trabajó con Gustavo Bolívar y le falsificaron la certificación laboral o sí trabajó con Gustavo Bolívar, pero nunca cumplió con la obligación de exigir cotizar a seguridad social”, sostuvo.



Tras esta denuncia, en Twitter, varios jóvenes que aseguran estuvieron en la campaña del Pacto Histórico en Antioquia para la Presidencia de la República, aseguraron que Guzmán es la pareja sentimental de Boreal y publicaron fotos en que así se demostraría.



De la misma forma en algunos videos señalan que Boreal y Guzmán les ofrecieron un sueldo por su labor pero que el mismo no se les pagó y que incluso uno de ellos renunció a un trabajo formal por las promesas.

A la comisión de ética

Por otra parte el representante a la Cámara, Representante Juan Espinal solicitó a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara, estudiar la posibilidad de iniciar de oficio una acción ética y disciplinaria contra la Representante Susana Gómez, considerando que incurrió en la conducta sancionable establecida por la Ley 1828 de 2017, el cual establece que a los congresistas no les está permitido: d) Asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.



Según Espinal, la intervención de la representante en la audiencia pública sobre la legalización del cannabis, “transgrede los preceptos éticos y disciplinarios de su función como congresista al haber

afirmado que: yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho, todos los días…me encanta”.



Espinal espera que se determine si la congresista petrista objeto de la acción está infringiendo el Estatuto del Congresista, y si es necesario, se aplique la sanción respectiva de acuerdo a la Ley.



Hasta la tarde del viernes la representante del Pacto Histórico no se había pronunciado al respecto de ninguna de las dos situaciones.