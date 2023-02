¿Quiere trabajar con el Estado? Hay más de 900 vacantes para empleos administrativos

Hasta este domingo 5 de marzo, los ciudadanos interesados en trabajar con el Estado podrán aspirar a ocupar una de las 933 vacantes definitivas que la Comisión Nacional del Servicio Civil, Cnsc, está ofertando en 39 entidades de los departamentos de Nariño, Santander y Valle del Cauca para ingresar a carreras administrativas, las cuales están dirigidas principalmente a los niveles profesional, técnico y asistencial.



Entre las vacantes que la Comisión ofrece en el nivel profesional se encuentran cargos como inspector de Policía urbano de segunda categoría, inspector de Policía urbano categoría especial y primera categoría, líder de programa, médico especialista, profesional especializado y profesional universitario.



En cuanto al nivel técnico, las personas podrán aspirar a desempeñarse como agente de Tránsito, inspector de Policía de tercera a sexta categoría, inspector de Policía rural, inspector de Tránsito y transporte, instructor, subcomandante de Tránsito, técnico administrativo, técnico en área de salud, técnico operativo y técnico operativo de Tránsito.



Finalmente, para el nivel asistencial, hay puestos disponibles para quienes deseen trabajar como auxiliar administrativo, auxiliar en área de salud, auxiliar de servicios generales, ayudante, celador, conductor, conductor mecánico, inspector, operario, secretario y secretario ejecutivo.



Por medio de un boletín de prensa, la Comisión Nacional del Servicio Civil reveló que, dentro de las vacantes que se están ofertando, hay 144 que no exigen experiencia, de las cuales 8 son para el nivel asistencial, 40 para técnico y 96 para profesional, de tal manera que los jóvenes recién egresados de carreras técnicas o profesionales que no hayan ejercido antes esos cargos podrán obtener su primer empleo.



Entre las entidades que están ofreciendo dichos cargos hay alcaldías, gobernaciones, concejos, institutos descentralizados y personerías, entre otras. Sin embargo, son la Alcaldía de Palmira y la Gobernación del Valle del Cauca las organizaciones que más puestos tienen disponibles, ya que la primera cuenta con 238 y la segunda con 189.

No obstante, en los municipios de Buga (45), Jamundí (62), Candelaria (32) y Yumbo (40) también hay vacantes, mientras que en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, con sede en Cali, hay 7, y en el Instituto Departamental de Bellas Artes, también ubicado en este capital, hay 6.



De igual forma, en las personerías de Cali (5), Buga (2), Palmira (4) y Yumbo (4) también hay cargos disponibles.

Según la Comisión, los aspirantes pueden inscribirse a una sola vacante dentro del proceso de selección.



Las personas interesadas en aspirar a alguno de estos cargos deben consultar la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil: http://www.cnsc.gov.co/ , donde se especifican los pasos para realizar la inscripción y encontrarán las reglas del proceso de selección.

El pasado 22 de febrero, la entidad informó que “existen 27 empleos en los niveles asistencial, técnico y profesional que no cuentan con inscritos o tienen menos inscritos respecto a las vacantes ofertadas, por lo que se les invita a consultarlos, adquirir los derechos de participación y formalizar el proceso de inscripción para el concurso en la modalidad abierto”.



Cabe recordar que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la directiva presidencial que impedía a entidades públicas celebrar contratos de prestación de servicios con personas que tuvieran contratos vigentes con el estado.



Según manifestó la corporación, la ley no expresa un limitante para que una persona natural pueda tener al mismo tiempo dos o más contratos con el Estado.



Esta medida cautelar fue adoptada en respuesta a una demanda que señalaba que el Gobierno se atribuyó funciones que debían ser del legislador, que es el único que puede imponer inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar.