¿Petro publicó un 'fake tuit'? La polémica que se armó por fotos de hospitales de Venezuela

El presidente Gustavo Petro criticó una vez más el sistema de salud colombiano. Con dos imágenes que compartió en su cuenta de Twitter, el mandatario pretendía revelar el estado crítico de la infraestructura hospitalaria en "municipios excluidos" de Antioquia.



No obstante, las fotos de los centros de salud que publicó no son de Colombia, sino de Venezuela, durante una crisis en 2018. Críticos de Petro le pidieron no restar mérito a los avances que ha tenido el sistema de salud en el país, valiéndose de "noticias falsas".



“Este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos en Antioquia. Pero nos quieren convencer de que tenemos el mejor sistema del mundo. Empecemos por dejar de engañar a la gente”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.



El representante del Centro Democrático Andrés Forero fue uno de los primeros que le salió al paso a Petro y advirtió que las imágenes no son de centros hospitalarios colombianos.



“Sin engaños, presidente Gustavo Petro. Esas fotos son de hospitales venezolanos. Todos reconocemos que a pesar de los innegables avances en salud en los últimos 30 años hay muchas cosas por mejorar, pero no le queda bien desacreditar nuestro sistema con noticias falsas”, escribió Forero.



El exministro de Salud Fernando Ruiz fue otro de los líderes que reaccionó al polémico mensaje del mandatario. “Presidente Gustavo Petro, que sus asesores no lo engañen. NO son hospitales de Antioquia", señaló.

Incluso, fue más allá y lanzó una fuerte 'pulla' a la reforma a la salud que el Gobierno tramita en el Congreso. "Es el hospital Vargas de Caracas, donde seguro la reforma del Ministerio de Salud nos quiere llevar. En Antioquia tenemos excelentes hospitales públicos, algunos con deficiencias, pero nunca nada así”, dijo Ruiz.



Otro crítico de Petro fue el excandidato presidencial Enrique Gómez que aseguró que el mandatario "pretendía engañar a los colombianos" con esta publicación.

Pocos minutos después de su publicación, el trino del Presidente fue borrado. Sin embargo, al hacer la búsqueda de las imágenes de los centros de salud en cuestión es posible corroborar que aparecen en notas periodísticas sobre la crisis del sistema en territorio venezolano.