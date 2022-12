Proyecto que prohíbe el fracking avanzó en el Congreso con una "derrota" para el Gobierno

Luego de un poco más de cinco horas de debate, la Comisión Quinta del Senado aprobó el primero de los cuatro debates a los que debe someterse el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país.



Esta iniciativa, la cual estuvo apoyada por el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical, dejó tres puertas abiertas para que puedan emplearse otras técnicas en yacimientos no convencionales: arenas bituminosas, hidratos de metano y explotación de gas en mantos de carbón.



Con 14 votos a favor, este proyecto ahora va en contravía con la propuesta del Gobierno Nacional y el Pacto Histórico, que pretende evitar cualquier exploración en yacimientos no convencionales.



​"Este proyecto como fue aprobado no cumple la promesa de campaña del presidente, Gustavo Petro, que busca prohibir el fracking y los no convencionales", dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.



Lea aquí: Gobierno ratifica instrucción de no frenar ni desescalar operaciones contra grupos ilegales



Finalizamos el primer debate en Senado que prohíbe el fracking; sin embargo, la ponencia no recoge todos los elementos que planteamos en el programa de gobierno. En segundo debate insistiremos en que#ElCambioEsSinFracking

Aquí les comento las razones 👇🏾 pic.twitter.com/Z8eRwYUJkM — Susana Muhamad (@susanamuhamad) December 6, 2022

Cabe recodar que la iniciativa legislativa inicial, la cual fue radicada en la primera semana del Gobierno, que contó con el apoyo de más de 74 congresistas. La iniciativa incluía a prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales, la reformulación de la política de transición energética, la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para dichas explotaciones. Estas fueros las medidas no fueron avaladas en el Senado.



"Aquí hubo un referendo democrático frente al tema del Fracking. Esta es una discusión que las comunidades de las zonas donde se propuso hacer Fracking han dado desde los territorios y que se convirtió en mandato popular en las elecciones del 2022. Dejo total claridad: el proyecto no quiere prohibir exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales", añadió Muhamad.



Ahora, el proyecto de ley irá a la Plenaria del Senado de la República, donde el partido del Gobierno buscará la posibilidad de sumar nuevos artículos que permitan prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales.