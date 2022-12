Gobierno ratifica instrucción de no frenar ni desescalar operaciones contra grupos ilegales

El ministro del Interior, Alfonso Prada, informó que la instrucción del Gobierno a las Fuerzas Militares continúa siendo es a no desescalar ninguna acción criminal contra los grupos armados.



“Ratificamos la instrucción del presidente a las Fuerzas Armadas y de Policía, la instrucción de no frenar ni desescalar ninguna operación en el territorio nacional frente a la organizaciones que se encuentran al margen de la ley actuando en los territorios, cualquiera sea su calificación”, expresó Prada en declaraciones.



El ministro además entregó un balance sobre las actuaciones realizadas para enfrentar a los grupos armados y en particular al narcotráfico.



“Hemos sostenido 108 combates, se han producido 4.308 capturas, 203 sometimientos y hemos destruido y neutralizado 1.200 laboratorios en el territorio”, informó Prada.



El ministro además destacó las funciones de la Armada Nacional.



“La Armada ha crecido las incautaciones de coca en el 30% de este Gobierno, ha superado de 71 a 94 la incautación de 94 toneladas de coca y de 7 a 26 toneladas ha crecido la incautación de cargamentos de marihuana, es decir un crecimiento de cerca del 250% frente a lo mismo del periodo anterior en el año 2021”, expresó Prada.



Las Fuerzas Militares de Colombia continuarán aumentando la presencia y labores de ofensiva en las zonas fronterizas del país y permitan atacar y acabar con las estructuras de narcotráfico.



“No pensamos ceder un milímetro del espacio en el territorio nacional en la persecución de la delincuencia, del narcotráfico y de quienes al margen de la ley no estén sometidos a ninguno de los procesos en que estamos empeñados en la paz total”, informó Prada.