Las duras críticas de Catherine Juvinao al registrador Alexander Vega

si el Registrador tiene un mínimo grado de sensatez y de responsabilidad con el país, debe renunciar”.



Así lo asegura la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien recientemente denunció que el registrador nacional, Alexander Vega, habría incurrido en “la posible comisión de fraude y falsedad documental” por haber concursado a su cargo con certificados laborales de supuestas empresas “fachada”.



En entrevista con El País, Juvinao habla sobre la polémica que cubre a Vega y alertó sobre la “desconfianza” que produce su liderazgo para las próximas elecciones regionales.



Ha hecho denuncias muy fuertes en contra del registrador Alexander Vega, ¿qué soportes legales tiene?

Los soportes parten de un expediente del Consejo de Estado que hace tres meses falló una demanda de nulidad que pretendía sacar al Registrador de su cargo. Su elección estuvo supremamente cuestionada desde el principio y son varias las organizaciones y veedores que desde el 2019 estábamos alertando.



A propósito del fallo, accedimos al expediente y en él estaban los documentos que había aportado Vega al concurso que por ley son reservados, revisamos todo con detalle y encontramos la sorpresa de que unos certificados laborales correspondían a dos empresas familiares cuyo representante legal es el padre del Registrador, Tito Vega Goyeneche, condenado por compra de votos.



Le puede interesar: ¿Qué tanto trabajan en realidad los congresistas colombianos? Este es el panorama



¿Y qué encontraron?

Con la información de la Cámara de Comercio nos dimos cuenta de que esas empresas al parecer se ven muy similares a las empresas fachada, porque en los registros es claro que no tienen movimiento en activos ni en pasivos, ni en el patrimonio. Tampoco tienen ingresos por actividad o gastos operacionales, y fíjese en esta perla: no tienen reportados trabajadores en ningún año, eso también incluye el tiempo en el que supuestamente Vega trabajó ahí. Entonces nos preguntamos: ¿será que el Registrador hizo fraude en el concurso y metió documentos falsos?



¿Qué ha dicho Vega al respecto?

El Registrador nunca sale a dar explicaciones, llevamos cinco años haciendo señalamientos y denuncias sobre él, pero no ha respondido a ninguno; no le gusta responder a los medios. Él se cree un emperador y no entiende que sus jefes son la ciudadanía y que está obligado a rendir cuentas, pero no lo hace y no me extrañaría que tampoco lo hiciera ahora, quiere decir que toda la opacidad que lo rodea queda irresuelta. Por eso estamos pidiendo que renuncie y no lo digo por figurar, como dicen algunos.



¿Qué es lo que más le preocupa de que él siga en ese cargo?

Este año en las elecciones al Congreso tuvimos la crisis más grande en la historia de Colombia, se iban perdiendo más de un millón de votos. La MOE dice que esas elecciones del Congreso 2022 en el país son las menos transparentes. Entonces, con ese precedente y los señalamientos que tiene Vega, es dónde demostramos que no tiene la capacidad ni las competencias. La pregunta es: ¿le vamos a permitir que lidere las elecciones locales? Él no está en capacidad de liderar el proceso electoral, no tiene la experiencia, no debe estar al frente de ese proceso ¿Qué pasaría en este país donde volviera a suceder algo así y se ponga en tela de juicio la elección de todos los alcaldes, gobernadores y concejales? Sería catastrófico. Es un riesgo real, no es especulativo. Por eso estamos pidiéndole al Registrador que si tiene un mínimo grado de sensatez y de responsabilidad con el país debe renunciar y debemos buscar en 2023 un registrador que tenga el conocimiento para liderar con integridad.



¿Presentará una denuncia formal?

Radicamos varias solicitudes esta semana ante las autoridades competentes para que investiguen las dos empresas familiares del Registrador. Si la respuesta confirma lo que encontramos, sí vamos a presentar una acción penal en ese escenario, porque habría la posible comisión de dos delitos: fraude y falsedad documental, en este caso, documento privado.



¿Es por eso que se opone al debate del proyecto del Código Electoral?

Él no tiene la legitimidad para liderar al interior del Congreso la reforma del Código Electoral. Vega logró arrodillar al anterior Congreso a punta de ‘mermelada’, porque el Registrador es un politiquero que se ha dedicado a clientelizar la Registraduría y a entregarle los delegados en los departamentos a los clanes políticos más corruptos del país. Pero este Congreso es diferente, no digo que sea perfecto y que no vayamos a tener problemas, pero es mejor que el anterior y eso lo demuestra en el momento en el que se le para duro a Vega y no se deja manosear ni instrumentalizar para ‘ferrocarrilear’ o ‘pupitrear’ la reforma al Código.



Le puede interesar: Petro asegura que jóvenes detenidos en el estallido social serán "gestores de paz"



¿Y qué hará el Gobierno?

Durante dos días consecutivos los senadores rompieron el quórum como acto de protesta, porque les metieron dos veces el debate de primero en el orden del día. Entonces, el mensaje es claro y en esa última sesión que se levantó el ministro Alfonso Prada dijo en representación del Gobierno: ‘creemos que esto es una discusión que tenemos que empezar a dar el otro año. Aquí los senadores de la Comisión Primera están mandando un mensaje político en el momento que rompen en el quórum’. Es que ese Código no tiene consenso, entre otras razones, por el nivel de desconfianza y escozor que produce Alexander Vega. Los congresistas no estamos dispuestos a dejarnos presionar para aprobar un Código Electoral a las patadas. Sí es necesario que se haga, pero estamos pidiendo que como acto de sensatez empecemos la discusión el otro año.



¿Cree que como está el proyecto sí tiene vida para continuar?

De pronto no, porque es que el Registrador hizo algo muy abusivo: él había quedado en presentar el Código que se había aprobado en 2020, el que había tumbado la Corte, porque de alguna manera ya estaba medianamente consensuado. El Congreso pasado lo aprobó, entonces no era tan disparatado pensar que se le podía dar un trámite más veloz con el mensaje de urgencia. Pero el ‘avión’ del Registrador, porque es un ‘avión’, metió casi 120 artículos nuevos en ese proyecto, lo que lo inviabiliza porque lo vuelve otro Código diferente al que se aprobó en 2020.



Ahí fue cuando muchos congresistas empezaron a levantar la voz. Se están mezclando los temas electorales con los de registro civil, que es un error y no tiene ninguna justificación. Estamos ante un proyecto que podría ser un descalabro o un despropósito, por esa razón no se puede iniciar la discusión este año y, la verdad, creo que el otro año, a lo mejor, ni siquiera partimos de esa iniciativa sino que será construido y consensuado con los partidos y probablemente se pida la separación con los temas relacionados al registro civil.



En una sesión de la Cámara usted preguntó si el Gobierno le estaba devolviendo favores al Registrador

Fue una pregunta muy dura que hice en un momento de mucha frustración y desconcierto, porque no entendía por qué semejante señor con esos cuestionamientos, a cuenta de qué iba a tener el guiño del Presidente con el mensaje de urgencia.



De ninguna manera pongo en duda la elección de Gustavo Petro ni tendría jamás una duda sobre sus comportamientos en las elecciones; es una persona íntegra, independientemente de las personas que estén de acuerdo o no con él. Después de esa interpelación tan fuerte que hice me senté con los ministros y me explicaron que el Presidente había aceptado acoger el proyecto de Vega bajo el acuerdo de que fuera el que se había aprobado en 2020, porque Petro fue el ponente ese año y conoce bien el Código que se aprobó. Por eso solicitó el mensaje de urgencia, tras la petición del Registrador.



Lo que me explicaron es que el mismo Presidente, al enterarse de que el proyecto tenía casi 120 artículos nuevos, decidió reversarlo, en un acto de absoluta inteligencia y sensatez, porque tiene claro cómo funciona el Congreso y entendió que esa discusión había que darla con tranquilidad. Incluso , el ministro Prada entendió que el Gobierno no puede cargar con el muerto de los cuestionamientos de Vega.



Le puede interesar: Una reforma agraria "por la buenas" prometió el presidente Petro en Convención Campesina



Cambiando de tema, usted es promotora de la iniciativa para reducir el salario a los congresistas, ¿qué tan probable es que se apruebe?

Es un proyecto muy duro, porque los congresistas tienden a no querer bajarse el salario y es una tarea que ha fracasado en el pasado, aun cuando en la Consulta Anticorrupción obtuvo casi once millones y medio de votos. Hay cuatro o cinco proyectos diferentes radicados sobre lo mismo por parte de distintos congresistas. Por ahora va prosperando el del Centro Democrático, que busca reconfigurar el salario a partir del 2026, que era la misma aproximación que habíamos tenido desde el Pacto Histórico y Alianza Verde, no porque no quisiéramos bajarnos el salario, sino por un argumento jurídico que daban otros servidores y es el tema de los derechos laborales adquiridos y las expectativas legítimas. Entonces, si luego lo tumbaba la Corte, podíamos decepcionar a la ciudadanía.



Hubo una serie de vericuetos técnicos y jurídicos que no son de mi agrado, pero la senadora Angélica Lozano presentó una modificación para que la reducción aplicara desde ya, eso fue aprobado en el Senado y ahora va para la Cámara.



Usted ha sido muy crítica de la ‘vagancia’ en el Congreso, ahora que hace parte de él, ¿trabaja mucho?

En mi oficina trabajamos bastante y tengo que reconocer que este Congreso fue renovado en un 70 %. Aún pesan los partidos tradicionales, pero el sector alternativo no es minoritario. He conocido a los nuevos congresistas y creo que la mayoría llegaron comprometidos para demostrar que se trabaja. Estamos sesionando más días que antes, ahora lo hacemos lunes, martes, miércoles y jueves. Eso implica un esfuerzo muy intenso, porque hay que estudiar todos los proyectos. A veces se tratan hasta cuatro en una comisión, por eso trabajo de domingo a domingo. Entre semana estoy en el Congreso y solo tengo los sábados y domingos para estudiar las iniciativas.