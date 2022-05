¿Por qué no se pueden aplazar las elecciones? Gobierno y organizaciones explican la razón

No hay un solo mecanismo a través del cual se pueda pensar en aplazar las elecciones. Las fechas de las elecciones en Colombia son constitucionales. Es decir, a menos que haya una reforma constitucional, vamos a tener elecciones el tercer domingo de mayo”.



Lo dicho por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, toma relevancia ante las denuncias del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien el sábado citó a una reunión a sus contrincantes Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, puesto que, según él, hoy se anunciaría supuestamente el cambio de fecha de los comicios.



No obstante, el denunciado “golpe a las elecciones” terminó siendo rechazado por estos dos aspirantes, quienes no asistieron a la cita; por el también candidato Federico Gutiérrez y por el mismo Gobierno Nacional.



“¡Por favor! Nosotros tenemos una democracia antigua, instituciones fuertes y sólidas. A nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, siempre lo he sido”, dijo el presidente Iván Duque, en consonancia con lo dicho desde el Ministerio del Interior.



Y el registrador nacional, Alexander Vega, en la apertura de las elecciones en el exterior apuntó: “Aclaro que los comicios no pueden ser cancelados ni aplazados, de acuerdo con nuestra normatividad jurídica”.



Es que como lo explica la MOE, en Colombia legalmente no existe una figura que permita la suspensión o el aplazamiento de las elecciones.



“Nuestro entramado jurídico no da lugar para aplazar las elecciones, no es tan sencillo ni es de la voluntad de una sola persona, afortunadamente. No se aplazaron, por ejemplo, en el plebiscito (por los Acuerdos de Paz), cuando hubo un huracán...”, sostiene Andrés Dávila politólogo y profesor de la Universidad Javeriana.



Una catástrofe puede ser una causa para suspender las elecciones, pero, explica Barrios, esta debe ser de carácter nacional y humanitario.



A su vez, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández asevera que “es un hecho que en este momento en muchos países están votando ciudadanos colombianos residentes en el exterior. Ya el proceso está en marcha y es completamente imposible interrumpirlo o postergarlo de alguna manera”.

"Lo hemos venido diciendo desde el sábado, el proceso electoral no se va a suspender, ni a aplazar. Quien afirme eso, le está mintiendo de frente a Colombia", Daniel Palacios, ministro del Interior.

Suspensión del Registrador

Por otro lado, también se ha hablado de una separación del cargo del registrador Vega.



Incluso, desde algunos sectores se ha solicitado el nombramiento de un funcionario ‘ad hoc’ para asumir el manejo de los próximos comicios presidenciales.



Pero, de nuevo, no es un trámite sencillo e incluso, dicen los expertos, pondría en riesgo la confianza del electorado colombiano.



De acuerdo con el exmagistrado Hernández, el Registrador puede ser suspendido en el ejercicio de su cargo, destituido o sancionado previo a un debido proceso con el derecho de defensa y con el análisis y valoración de las pruebas respectivas. “Si no es así, él tiene un período de cuatro años que debe ser respetado”.



“Creemos que no va a haber la salida del registrador nacional. Estamos casi seguros de que Alexander Vega va a seguir al frente de las elecciones tanto en esta primera como en la segunda vuelta, porque no tenemos ningún mecanismo, excepto que haya una sanción legal o disciplinaria, para nombrar un registrador ‘ad hoc’”, sostuvo la directora de la MOE.



Y añade que una eventual suspensión de Vega no sería positiva, puesto que terminaría generando mayor desconfianza sobre la organización del proceso electoral.

"Solicitamos a la organización electoral que abra todo el acceso a la información a los partidos y a la ciudadanía, para recuperar la confianza en el proceso electoral”, Camilo Mancera,

coordinador de Justicia Electoral de la MOE.

De igual forma, el politólogo Dávila cuestionó la carta que ayer envió el expresidente Andrés Pastrana al actual Primer Mandatario.



“El golpe de Estado está dado, Presidente. Por el bien de Colombia, deshágalo. El silencio ha sido cómplice de lo que es un fraude sin antecedentes”, manifestó el exmandatario conservador en su comunicación, a la vez que solicitó un un análisis forense al software electoral.



“Es suficientemente complejo mantener la credibilidad en el sistema para que personas con mucha influencia en la opinión pública generen esos ruidos”, advirtió el politólogo.

¿Estrategia de campaña?

El señalamiento que hizo Gustavo Petro de que las presidenciales serían aplazadas ha generado revuelo. Hay quienes aseguran que se trata de una estrategia.



”Uno podría pensar que si la campaña de Petro dice eso es porque tiene información, pero también creo que tiene en su equipo personas que saben que no es tan fácil aplazar las elecciones ni suspender al Registrador”, dice el politólogo Andrés Dávila.



Añade que el candidato en varias oportunidades ha hecho declaraciones con el fin de generar desconfianza en las instituciones.