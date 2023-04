Petro y Barbosa lograron acuerdos sobre la ley de sometimiento y la reforma a la política criminal

El fiscal General, Francisco Barbosa, calificó como cordial el encuentro con el presidente Gustavo Petro, este lunes en la Casa de Nariño, y resaltó el consenso frente al proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria, que había sido blanco de sus críticas. Además, en la reunión hablaron sobre la ley de sometimiento y la lucha contra el narcotráfico.



El proyecto de reforma a la política criminal, radicado a principios de febrero, había sido fuertemente criticado por Barbosa, quien aseguró que un parágrafo podía favorecer al narcotráfico, pues establecía el beneficio de suspensión de ejecución de la pena para las personas que participaran en proyectos de sustitución de cultivos. Sin embargo, tras esta reunión, el fiscal aseguró que se siente tranquilo.



“Se supera esa discusión y me siento muy cómodo con lo que se llegará en la ponencia, ahí se acuerda que no haya beneficio a importadores ni productores de sustancias de estupefacientes en Colombia y aquellos, que querían incluir esto, quedan sin la herramienta porque no vamos a permitir que se legalice esa cadena del narcotráfico”, explicó Barbosa.



Además, el fiscal se refirió a la despenalización de algunos delitos, como lo había propuesto el Gobierno, y dijo que se acordó que tampoco se va a incluir lo relativo a la despenalización del incesto, ni de la inasistencia alimentaria, ni de la injuria y la calumnia.



Sobre el proyecto de sometimiento de bandas criminales a la justicia, el fiscal dijo que se llegó a la conclusión de que es necesario acotar la propuesta al "sometimiento colectivo". En ese sentido, el fiscal y el Gobierno acordaron adelantar mesas técnicas para trabajar en conjunto.



En un comunicado de la Presidencia, el Gobierno manifestó que “en aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico".



En la reunión participaron el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y la vicefiscal General, Martha Mancera. Este fue el tercer encuentro que tienen Petro y Barbosa en la Casa de Nariño, esto en medio de la coyuntura nacional que adelanta el Gobierno y la Fiscalía.