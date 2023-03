Petro anunció "segundo proceso de paz" con disidentes tras suspensión de 19 órdenes de captura

El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que la entidad suspendió las órdenes de captura contra 19 miembros del Estado Mayor Central de las Farc, quienes fueron designados como negociadores para los diálogos de paz que se adelantan con el Gobierno.



Las personas que fueron cobijadas con esta decisión corresponden a Edgar De Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson De Jesús González, Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García Téllez, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero Ospina, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia y Deison Rodrigo Ortíz Camallo.



También se encuentran Wilmar Pasu Rivera, Luis Carlos Pinilla Cortez, Anderson Andrei Vargas, Oscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernan Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliecer Palomeque Córdoba.



En este sentido, el fiscal explicó que esta decisión no significa que los procesos penales que tienen vigentes se detienen. “El hecho de que estas personas estén en una función de negociación no significa que los procesos judiciales se paralicen y en los procesos de extensión de dominio también habrá actuaciones y puede haber actuaciones”.



La decisión de la Fiscalía responde a la publicación y firma de la resolución presidencial 039 de 2023. En ella, el presidente Gustavo Petro había reconocido en los 19 disidentes su función como delegados para los eventuales acercamientos.



Precisamente y minutos después de conocerse esta noticia, el presidente Petro anuncio por Twitter que se iniciará un segundo proceso de Paz. "Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central".