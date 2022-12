Pese a las críticas, Reforma Política está a la espera de ser conciliada

Pese a lo aprobado en la noche del martes, la edad mínima para ser senador en Colombia se mantendrá en 30 años y los elegidos para corporaciones públicas no podrán superar los tres periodos consecutivos.



Así se prevé luego de que hacia el mediodía de ayer quedara definido el texto conciliado de la reforma política que deberán aprobar las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado antes del próximo viernes, a fin de que quede lista para los cuatro debates que deberá surtir a partir de marzo de 2013 para que se convierta en ley.



Sin embargo, no se espera que sea una votación tranquila, ya que al interior de la propia coalición oficialista se han escuchado voces contrarias en temas como las listas cerradas, que si bien fueron avaladas por ambas corporaciones, siguen generando rechazo.



De hecho, sobre la medianoche del martes, el senador por el Centro Democrático Miguel Uribe escribió en Twitter: “Jueves en la madrugada (cuando nadie esté viendo) van a pupitrear la reforma política. Este Gobierno evita el debate y solo hace marrullas. Teníamos plenaria mañana a las 9:00 a.m., pero ahora es a las 4:00 p.m., para que a la media noche se apruebe sin debate la reforma política”.



Y agregó: “Se empeña Petro en sacar una reforma política (sin debate público) para beneficiar a los mismos de siempre. Esta reforma no acabará corrupción electoral, tampoco promoverá nuevos liderazgos y mantendrá lo que odiamos de la política. Aun así, la van a pupitrear a media noche”.



Esto después de que el presidente del Senado, Roy Barreras, anunciara por la misma vía que el miércoles “trabajaremos en plenarias desde las 4:00 p.m. hasta las 12:05 a.m. Votaremos proyectos pendientes y conciliaciones”.



Lo cierto es que el texto radicado ayer para la conciliación sí mantiene la vigencia de las listas cerradas y paritarias durante dos periodos, como lo habían aprobado ambas corporaciones, al igual que la posibilidad de que los miembros de un partido se pasen a otro sin ser sancionados por una sola vez desde la entrada en vigencia de la ley.



De igual forma, en el proyecto de acto legislativo está firme la propuesta de que las campañas políticas sean financiadas en su totalidad por el Estado, la de que la Procuraduría General de la Nación no tenga facultades para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular y la posibilidad de que congresistas, concejales y diputados puedan ser parte de los gobiernos nacional, departamental o local.



Precisamente ayer también se convino en la conciliación que los elegidos para corporaciones públicas tengan un límite de tres periodos consecutivos, pese a que este artículo había ‘tumbado’ por la plenaria de la Cámara.



Por el contrario, es un hecho que se hundió la posibilidad de que en Colombia, por ahora, se instaure el voto obligatorio, como estaba incluido en el texto inicial del proyecto de ley, pero que generó mucho rechazo en ambas corporaciones semanas atrás.



E igualmente se cayó el artículo que, tras haber sido aprobado en la Cámara alta, establecía en 25 años la edad mínima para aspirar al Senado, quedando tal como está actualmente en Constitución Política, o sea, 30 años.



Tampoco se bajará a 18 años el límite inferior para los candidatos a la Cámara de Representantes.

Polémica en la coalición

“Tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro, yo ayudé a que fuera electo, y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías. Lamentablemente tengo que decirle al país que esto no es el cambio”.



Así se pronunció la representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, cuando se debatía en la Cámara la posibilidad de que los partidos grandes también puedan hacer alianzas de cara a las elecciones, lo que, en opinión de varios congresistas, atentaría contra los movimientos minoritarios.



En un sentido similar, Catherine Juvinao, también representante a la Cámara ‘verde’, sostuvo ayer en Twitter con respecto a la aprobación de las listas cerradas: “1. Que los congresistas actuales ocupemos los primeros lugares de las listas 2026. 2. Que nos atornillemos a perpetuidad, dado que ayer se eliminó el tope a la reelección de congresistas. Insisto: ¡estamos legislando en causa propia!”.



Sin embargo, tras diez horas de discusión, finalmente la plenaria de la Cámara aprobó esa noche la reforma política por 105 votos a favor y 31 en contra.



Pero reconociendo los impases, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que “vienen cuatro debates más, nos tenemos que ver cara a cara en el debate democrático con los argumentos, los convocaremos desde ya para la revisión de los textos, para ver qué en la segunda vuelta se puede revisar”.



Tras ser criticado por no estar dispuesto a aceptar modificaciones en temas fundamentales del proyecto, el funcionario sostuvo que “somos un gobierno que dialoga, que escucha y que corrige, y si es necesario cambia. Vendremos en marzo recargados de argumentos para hacer una reforma política por el bien de la democracia”.



Sobre las cinco de la tarde, la plenaria del Senado de la República comenzó su sesión, dándole trámite a la conciliación de varios proyectos de ley, entre ellos uno relacionado con beneficios para el campesinado colombiano, como también el del acto legislativo referido a la reforma política. Sin embargo, al cierre de esta edición, el mismo no había sido tratado aún.



Por su parte, al caer la tarde la Cámara de Representantes se ocupaba del debate referido al cambio del nombre del Ministerio de Cultura, pero se esperaba que igualmente abordara la conciliación de la reforma política, a fin de que, al completar los cuatro debates que incluyen la primera vuelta, dado que es una reforma constitucional, quedará listo para continuar siendo tramitado en la legislatura que comenzará en marzo próximo.