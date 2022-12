¿Qué les dijo? Francia Márquez cuestiona a detractores del Ministerio de la Igualdad

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, cuestionó a quienes han criticado la creación del Ministerio de la Igualdad el cual fue aprobado en las últimas horas en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de la República.



“Cuando se trata de una institucionalidad para atender a la gente que ha sentido que nunca el Estado ha hecho presencia en sus territorios, que nunca el Estado le ha garantizado sus derechos, se ve como burocracia, cuando es para satisfacer derechos a quienes siempre han tenido condiciones de privilegio, entonces ahí no hay ningún problema”, expresó Márquez en un video.



Le puede interesar: Reforma tributaria del gobierno Petro será sancionada en la tarde de este martes

La vicepresidenta también se refirió a críticos como la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el representante Miguel Polo Polo, pero eso sí, sin nombrar a los congresistas puntualmente.



“Aquí se ha creado una institución que en realidad es burocracia, pero cuando se habla de favorecer con derechos a los más excluidos y marginados, entonces hay oposiciones y empiezan a surgir mensajes equivocados como que, pues no tenemos que luchar por la igualdad, que la igualdad no mata a nadie”, expresó Márquez.



Y reiteró la vicepresidenta: “Se equivocan porque aquí muere gente todos los días por falta de acceso a garantía de derechos, incluso derechos básicos como agua potable, saneamiento básico, educación, salud, la gente muere todos los días, de hambre mueren niños y niñas, entonces aquí dicen no acá no se ha muerto gente por eso, ¿y eso cómo se llama?, ¿no es inequidad?, ¿no es desigualdad?, o ¿Cómo se le puede colocar a eso?”.

En medio de la creación del Ministerio, la senadora Cabal calificó a Márquez como una “emperatriz”.



“Esta propuesta busca es crearle su deseo a la vicepresidenta Francia Márquez, a la emperatriz Francia Márquez, quieren crearle su propio palacio a esa que habla de los opresores y los oprimidos. Un día por Twitter le dije que cambie su nombre porque ni su nombre es el de un imperio colonizador del África”, expresó Cabal el pasado 24 de noviembre.



Por su parte, el representante Polo Polo había asegurado: “De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinta a la desigualdad”.



Finalmente, frente a la creación de la cartera, la vicepresidenta aseguró que luchar contra la desigualdad permitirá la reducción de la violencia en el territorio nacional.