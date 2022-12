Presidente decide libertad de miembros de primera línea, no jueces: MinJusticia

El Ministro de Justicia aseguró que los jueces no pueden tener injerencia en la decisión sobre la libertad de los jóvenes capturados en protestas, pues es una potestad del Presidente.



"La decisión la toma el Presidente, es una atribución que la ley le da y esas órdenes tienen unos efectos que se tienen que cumplir", expresó el ministro Néstor Osuna.



Sobre el posible desconocimiento de la separación de poderes de la que han acusado al presidente por esta decisión, el ministro Osuna aseguró que esta es una facultad que se ha ejercido en otros gobiernos y comparó la liberación de los jóvenes, al nombrarlos como gestores de paz, con el nombramiento que se hace de los ministros.



"Es como cuando el presidente nombra a un ministro, no solicita opinión de nadie al ser su decisión", dijo Osuna.



Igualmente, enfatizó en que la salida de la cárcel de estos jóvenes no pone fin al proceso judicial en contra de ellos.



El Ministro también indicó que serán alrededor de 20 jóvenes los que saldrán inicialmente para cumplir labores propias de la vocería de paz como tareas humanitarias, de reconciliación, de trabajo social y participación ciudadana.



Osuna dijo que ni alias 19' el joven condenado por tortura dentro de las protestas, ni ningún otro condenado han sido considerados para conformar esas vocerías.



Aseguró que si durante el ejercicio de la vocería, alguno de los jóvenes liberados llega a ser condenado perderá esa condición de vocero.