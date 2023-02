Pacto Histórico reaccionó a candidatos de Roy Barreras para elecciones locales

Un duro y contundente mensaje le envió este jueves la Comité Político Nacional del Pacto Histórico al presidente del Senado, Roy Barreras, quien al presentar esta semana a su partido La Fuerza de la Paz, enunció una serie de nombres de candidatos a alcaldías y gobernaciones, con los cuales se podría ir esta coalición que junio de 2022 logró el triunfo de Gustavo Petro en la Presidencia de la República.



En una declaración de esta instancia del Pacto Histórico, se señala que “las y los nombres que aspiren a llevar el logo y la representación oficial del Pacto Histórico en defensa de su ideario político y programática en Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos y JAL, a través de candidaturas propias o de coalición en Frentes Amplios, tendrán que ser consideradas y aprobadas por el Pacto en cada territorio, y a la vez por el Comité Nacional, responsable de expedir los avales por medio de las representaciones legales de los partidos”.



Precisaron además que se avanza en la preparación para participar de manera unitaria como coalición en las elecciones del próximo 29 de octubre, conforme a los criterios políticos y la ruta electoral que ya anunciaron comienzo de febrero, a la vez que precisaron que “el Pacto Histórico no cuenta todavía con ninguna candidatura oficial a cargo uninominal o corporación pública en municipio o departamento del país”.



Insistieron en el comunicado que los aspirantes que tendrán “van a liderar desde los territorios, junto a la más amplia participación ciudadana, el respaldo a las reformas sociales que como mandato popular han presentado al Congreso, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez”.



Lo planteado por el presidente del Senado, Roy Barreras, suscitó duras discrepancias al interior del Pacto Histórico, por considerarse que los nombres que mencionó no son propiamente de la ideología de izquierda. Precisamente Gloria Arizabaleta, quien era la vicepresidente de la Fuerza de la Paz, renunció a esa dignidad y sigue como militante del Pacto y en su curul de la Cámara de Representantes.



“Ante apoyos de posibles avales anunciados por el presidente del Congreso y el partido La Fuerza de la Paz, Roy Barreras y para tener independencia y ser coherente a principios del Gobierno del Cambio, anuncio mi renuncia a vicepresidencia del partido la Fuerza de la Paz, mismo del cual soy fundadora”.



El senador Barreras, luego de aceptar esta renuncia y decir que lo hace sin comentarios, tuvo que salir, además, este jueves a precisar sobre las candidaturas en el Valle y Cartagena.



“Hay nombres sobre los que se especula como candidatos regionales pero que NO han decidido su participación. Tal es el caso de Dilian Toro, Tulio Gómez, Óscar Gamboa o la gran comunicadora Mabel Lara con quienes hemos hablado para que se animen a participar”, señaló



Manifestó que en casos como en Bolívar, “amigos comunes de partidos aliados han sugerido la candidatura del exGobernador Dumek Turbay sin mencionarme que tenga impedimentos legales. Aunque estaremos protegidos por la ventanilla única mecanismo oficial para verificar si rumores son hechos. Solicito al candidato Dumek responder con la verdad judicial. Porque aunque las bodegas son fábricas de calumnias han difundido supuestas 14 demandas por paramilitarismo! Los vínculos con paras o mafias descartan absolutamente avales de la Fuerza. Al contrario los denunciamos!”.