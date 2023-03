“Pablo Escobar y el Cartel de Cali estarían felices con la ley de sometimiento”: dura crítica del Fiscal a Petro

El fiscal Francisco Barbosa lanzó nuevamente una dura crítica al proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno Petro presentó ante el Congreso, pues asegura que esta iniciativa beneficiaría a los narcotraficantes.



“Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país. Y, si los debates los quieren dar, los vamos a dar en el Congreso. Este no es un debate de paz y de guerra, es un debate de narcotráfico contra no narcotráfico”, fue el mensaje de Barbosa durante un foro en la Universidad Externado.



El Fiscal además cuestionó las condiciones que contempla este proyecto para el sometimiento de los criminales, pues según él, con esta iniciativa “se van para la calle delincuentes de lesa humanidad”.



"Quienes llevan ocho años en la cárcel van para la calle inmediatamente sin importar si han cometido delitos de lesa humanidad, hasta que aparezca la sentencia colectiva, pero eso tarda tiempo, mientras tanto se van para la calle con la justificación de que ya pagaron unos años de cárcel”, advirtió el Fiscal.



La intervención de Barbosa se presenta justo dos días después de que el presidente Petro levantara el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, grupo al que también se refirió en medio de sus declaraciones.



“Lo que estaba ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño terminó con 250 mil personas asediadas y ya había ocurrido la salida de los fiscales de Tarazá, cuando nos secuestraron tres fiscales y un funcionario judicial", dijo Barbosa.



No obstante, su principal crítica fue en contra de las decisiones del presidente Petro y particularmente su orden de "suspender operaciones militares y policivas sin verificación y sin limitación geográfica en diferentes lugares del territorio nacional”. Según Barbosa, estas determinaciones "atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público".



“Todos somos amigos de la paz, pero no somos amigos del narcotráfico, y el que quiera ser amigo del narcotráfico que lo diga de frente y discutimos eso el Congreso de la República y frente al país. Amigos de la paz, sí, pero amigos del narcotráfico, no, ni tampoco me los metan en un paquete que diga ‘paz total’ porque eso significa meter a todo el mundo en una dinámica en la que vamos a permitir el lavado de activos y una cantidad de conductas que van en contravía del sistema jurídico colombiano”, agregó Barbosa.