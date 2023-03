La representante a la Cámara Erika Sánchez, del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que promoverán un debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva. Esto, luego de que el Ministro no asistiera al debate de control político al que estaba citado este martes.



Leyva tenía dos citas en el Congreso en la mañana de este martes. La primera, a las 9 a.m. en el Senado para un debate de control político, y la segunda, a las 10 a.m. en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.



Este debate tenía como fin que el Ministro de Relaciones Exteriores respondiera a los cuestionamientos que se han conocido por algunos nombramientos en embajadas y consulados de personas que supuestamente no tendrían carrera diplomática.



Aunque Leyva asistió a su cita con el Senado, según explicó, este encuentro se extendió hasta las 11 a.m. y por eso no pudo asistir al debate en la Cámara de Representantes. explicó Leyva.



"Uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es muy complicado (...) a la Conferencia del Agua a la que había invitado a algunos representantes para que fueran a la ONU mandé a decir que no iba. Tengo que escoger entre estar allá o acá. Llega un momento en que lo local se vuelve de mayor trascendencia porque es donde uno puede estar cuestionado", dijo el Ministro.



Sin embargo, desde la Cámara de Representantes, algunos legisladores sostienen que han sido nueve las inasistencias del Canciller a las citas del Congreso y, por esa razón, será citado a moción de censura.



“Después de haberse levantado la sesión hoy por el incumplimiento del Ministro, vamos nosotros a acudir a lo que establece el artículo 6 de la Ley Quinta del 1992 y es citar a moción de censura. Debemos castigar estas faltas y estos atropellos con la Cámara de Representantes porque nosotros somos igual de importantes que el Senado”, cuestionó la Representante a la Cámara.



El representante Vladimir Olaya Mancipe, por su parte, señaló que es “inconcebible que el canciller no le ponga la cara a la Cámara de Representantes".